Про це президент України розповів у своєму телеграм-каналі.
Які результати зустрічей?
Спершу президент Зеленський заявив про змістовну зустріч із заступником начальника Генштабу ЗСУ Володимиром Горбатюком.
Вони обговорили стратегію захисту України та деталі взаємодії з міжнародними партнерами. За словами Зеленського, сторони працюють над прискоренням реалізації домовленостей щодо постачання.
Зустріч Зеленського з Горбатюком / Фото з телеграму президента Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Також цього дня Зеленський мав перемовини із командувачем Об'єднаних сил ЗСУ Михайлом Драпатим. Зазначається, що вони обговорили "багато речей".
Важливо, щоб досвід усіх складових Сил оборони України застосовувався злагоджено,
– додав президент.
Зустріч Зеленського з Драпатим/ Фото з телеграму президента
Згодом глава держави заслухав доповідь командира 3-го армійського корпусу оперативного командування "Схід" Сухопутних військ ЗСУ Андрія Білецького. Він проінформував про ситуацію на напрямку.
"Ціную і загальний погляд на перспективи України на фронті та стратегію дій", – додав Зеленський.
Зустріч Зеленського з Білецьким / Фото з телеграму президента
За даними ЗМІ, усі троє військових є ймовірними кандидатами на посаду Головнокомандувача ЗСУ.
Водночас у Генштабі ЗСУ спростували чутки про нібито звільнення Олександра Сирського з посади головкома. Свої функціональні обов'язки продовжує виконувати й начальник Генштабу, генерал-лейтенант Андрій Гнатов.