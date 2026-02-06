Китай разработал мощное и компактное микроволновое оружие, которое может выводить из строя спутники
- Китайские ученые создали компактное устройство TPG1000Cs, способное генерировать мощность до 20 гигаватт, что потенциально может выводить из строя спутники на низкой орбите.
- Новое микроволновое оружие является первым в мире с компактным источником питания, его можно размещать на различных платформах, и оно способно выдавать до трех тысяч импульсов за цикл, что превышает возможности предыдущих аналогов.
Ученые из Северо-западного института ядерных технологий в китайском Сиане представили компактное устройство TPG1000Cs, которое может стать базой для создания высокоэнергетического микроволнового оружия. Такая система потенциально способна выводить из строя электронику спутников на низкой околоземной орбите.
Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на научную статью, опубликованную в рецензируемом журнале High Power Laser and Particle Beams.
Что известно о китайском микроволновом оружии?
Разработку называют первым в мире компактным источником питания для высокомощного микроволнового оружия. Устройство может генерировать мощность до 20 гигаватт в течение одной минуты.
Длина установки составляет около четырех метров, а масса – примерно пять тонн. Такие параметры позволяют размещать ее на грузовых автомобилях, военных кораблях, самолетах или даже выводить на орбиту.
Китайские специалисты отмечают, что наземное микроволновое оружие с мощностью более 1 гигаватта может существенно нарушить работу или даже повредить спутники системы Starlink.
Издание обращает внимание, что предыдущие аналоги были значительно больше по размерам и могли работать непрерывно не более трех секунд. В качестве примера приводят российскую систему "Синус-7", которая весит около 10 тонн, функционирует примерно одну секунду и генерирует около 100 импульсов. В то же время китайское устройство способно выдавать до 3 тысяч высокоэнергетических импульсов за один цикл работы.
Согласно имеющимся оценкам, дальность ее пуска может достигать около 400 километров, а максимальная скорость превышает 4900 километров в час.
Китай ранее неоднократно заявлял, что система Starlink представляет угрозу его национальной безопасности. В связи с этим военные исследователи КНР работают над так называемыми "убийцами Starlink", в частности лазерными и микроволновыми системами.
Ранее Трамп хвастался "Дискомбобулятором"
Трамп заявил, что "Дискомбобулятор" отключил радары и ракеты в Венесуэле. Это новое секретное оружие США, которое, по словам Трампа, стало главным фактором успеха рейда по Мадуро.
Администрация Байдена ранее закупила импульсное энергетическое оружие, которое связывают с так называемым гаванским синдромом. Его симптомы могут указывать на то, что на жертв – американских представителей по всему миру – применили микроволновое оружие.