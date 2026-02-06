Китай разработал мощное и компактное микроволновое оружие, которое может выводить из строя спутники

Ученые из Северо-западного института ядерных технологий в китайском Сиане представили компактное устройство TPG1000Cs, которое может стать базой для создания высокоэнергетического микроволнового оружия. Такая система потенциально способна выводить из строя электронику спутников на низкой околоземной орбите.

Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на научную статью, опубликованную в рецензируемом журнале High Power Laser and Particle Beams.

Смотрите также Китай учит дроны с искусственным интеллектом имитировать хищников для создания боевых "роев", – WSJ

Что известно о китайском микроволновом оружии?

Разработку называют первым в мире компактным источником питания для высокомощного микроволнового оружия. Устройство может генерировать мощность до 20 гигаватт в течение одной минуты.

Длина установки составляет около четырех метров, а масса – примерно пять тонн. Такие параметры позволяют размещать ее на грузовых автомобилях, военных кораблях, самолетах или даже выводить на орбиту.

Китайские специалисты отмечают, что наземное микроволновое оружие с мощностью более 1 гигаватта может существенно нарушить работу или даже повредить спутники системы Starlink.

Издание обращает внимание, что предыдущие аналоги были значительно больше по размерам и могли работать непрерывно не более трех секунд. В качестве примера приводят российскую систему "Синус-7", которая весит около 10 тонн, функционирует примерно одну секунду и генерирует около 100 импульсов. В то же время китайское устройство способно выдавать до 3 тысяч высокоэнергетических импульсов за один цикл работы.

Согласно имеющимся оценкам, дальность ее пуска может достигать около 400 километров, а максимальная скорость превышает 4900 километров в час.

Китай ранее неоднократно заявлял, что система Starlink представляет угрозу его национальной безопасности. В связи с этим военные исследователи КНР работают над так называемыми "убийцами Starlink", в частности лазерными и микроволновыми системами.

Ранее Трамп хвастался "Дискомбобулятором"