Генсек НАТО назвал, что будет "устойчивым миром" для Украины, и как сдержать Путина от нового нападения

"Устойчивым миром" для Украины можно будет считать ситуацию, при которой Россия не решится на повторное нападение, которое предусматривало бы захват новых территорий.

Такой позиции придерживается генеральный секретарь Марк Рютте во время брифинга в пятницу, 4 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NATO News.



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Каким должен быть мир для Украины

У Рютте спросили, каким он видит "устойчивый мир для Украины" на фоне разговоров об окончании текущей фразы войны. Прежде всего, по его мнению, речь идет о невозможности повторного нападения со стороны России.

(Чтобы – 24 Канал) Путин больше никогда не пытался попытаться захватить ни одного квадратного километра украинской территории. Когда он будет знать, что есть меры сдерживания, обороны, которые обеспечивают, что на Украину уже нельзя напасть,

– заявил он.

По его словам, сейчас в Североатлантическом альянсе сосредоточены на том, чтобы обеспечить Украину необходимым для продолжения сопротивления россиянами, в частности речь идет о прямых поставках военной помощи.

Он вспомнил об инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины по всему миру и инвестиции союзников в производство оружия украинским ОПК, обучение украинских военных западными инструкторами.

Отдельно он напомнил о переговорах в формате "Коалиции желающих" под лидерством Франции и Великобритании, которые касаются обсуждений возможного размещения возможного иностранного контингента на территории Украины.