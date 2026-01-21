Если Россия и Украина не подпишут мирное соглашение, то они дураки, – Трамп

Президент США Дональд Трамп 21 января высказался о войне в Украине. Он заявил, что встретится с Владимиром Зеленским.

Его заявление цитирует Clash Report.

Что сказал Трамп о войне в Украине?

По мнению американского лидера, Зеленский и Путин находятся на том этапе, когда могут собраться вместе и заключить соглашение.

А если они этого не сделают, то они глупцы. Это касается их обоих. И я знаю, что они не глупые, но если они этого не сделают, то они глупые,

– сказал Трамп.

Приедет ли Зеленский в Давос?