ЕС потребует вывода войск России из 4 стран в рамках мирного соглашения, – "Радио Свобода"
- ЕС хочет добиться от России вывода войск из Беларуси, Грузии, Армении и Приднестровья в рамках мирного соглашения.
- Об этом говорится в документе, который глава дипломатии ЕС Кая Каллас распространила среди стран-членов.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас распространила между странами ЕС документ, в котором указано, на какие уступки должна пойти Россия в рамках мирного соглашения по Украине. Страна-агрессор должна вывести войска из Беларуси, Грузии, Армении, Армении и Молдовы.
Об этом сообщило "Радио Свобода".
Что ЕС хочет добиться от России?
Относительно требований, изложенных в документе, то сами европейцы называют их максималистскими. Один из дипломатов ЕС заявил, что Европа таким образом "отплачивает российским максималистским требованиям к Украине".
Документ требует отсутствия ядерного оружия в Беларуси и полного вывода российских войск из Беларуси, Украины, Молдовы, Грузии и Армении.
В столицах стран Евросоюза продолжаются обсуждения возможного введения отдельной должности спецпредставителя ЕС по вопросам России. В то же время государства-члены пока не пришли к согласию относительно кандидатуры и объема полномочий будущего чиновника.
Документ также требует, чтобы не происходило никакого "де-юре" признания оккупированных украинских территорий, а эти районы были демилитаризованы. В одном из пунктов документа написано, что замороженные российские активы предлагается использовать для поддержки и восстановления Украины.
Последние новости о ходе переговоров
Президент Зеленский заявил, что Украина, Россия и США имеют разные позиции по политических вопросов, в частности Донбасса. Украина не соглашается полностью выйти с Востока, подчеркивая, что эта территория остается ее частью.
Женевские переговоры отметились определенным прогрессом. Стороны, по мнению CNN, достигли "постепенного, но ощутимого прогресса".
Президент подчеркнул важности проведения переговорного процесса в Европе. Он сообщил, что по имеющейся информации, очередную встречу проведут так же в Женеве.