США и Иран согласовали текст мирного соглашения: подписание может состояться уже завтра
Соединенные Штаты и Иран, вероятно, приблизились к завершению многомесячных переговоров по мирному соглашению. Стороны уже согласовали окончательный текст документа и работают над последними шагами.
Об этом заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.
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Что известно о согласовании мирного соглашения?
Шариф сообщил, что Вашингтон и Тегеран достигли принципиальной договоренности по тексту потенциального мирного соглашения. По его словам, в настоящее время продолжается координация завершающих процедур между всеми сторонами процесса.
Политик также раскритиковал информационные кампании, которые, по его словам, направлены на срыв договоренностей между США и Ираном.
Отбросив шумиху, мы можем подтвердить, что окончательный согласованный текст мирного соглашения достигнут, и Пакистан сейчас тесно работает с обеими сторонами над завершением следующих шагов. Мир никогда не был так близок, как сейчас,
– заявил Шариф.
Президент США Дональд Трамп также демонстрирует осторожный оптимизм в отношении перспектив соглашения. По его словам, документ может быть подписан уже 13–15 июня.
Американский лидер отдельно поддержал заявление министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, который опроверг сообщения о якобы немедленном разблокировании многомиллиардных иранских активов после заключения соглашений. В Вашингтоне считают, что вокруг переговоров распространяется значительное количество недостоверной информации, которая не соответствует реальному ходу процесса.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи также подтвердил значительный прогресс в переговорах с Соединенными Штатами. По его словам, стороны сейчас как никогда близки к финализации меморандума о взаимопонимании, который должен стать основой будущего соглашения.
До его финализации рекомендуем СМИ воздержаться от спекуляций относительно его содержания. Все детали будут доведены до сведения общественности в надлежащее время,
– подчеркнул глава иранской дипломатии.
На каких условиях может быть заключен мир между США и Ираном?
По данным СМИ, документ предусматривает:
- открытие Ормузского пролива в течение 30 дней после подписания соглашения;
- постепенное восстановление судоходства до довоенного уровня;
- 60-дневный переговорный период для достижения окончательной договоренности по ядерной программе;
- разблокирование 24 миллиардов долларов замороженных иранских активов, половину которых могут предоставить еще до начала переговоров;
- поэтапное смягчение американских санкций в зависимости от выполнения Ираном своих обязательств;
- обязательство США не усиливать военное присутствие в регионе и не вводить новые санкции во время переговоров;
- продление режима прекращения огня, в частности на территории Ливана.
В то же время Иран должен взять на себя ряд ключевых обязательств. Среди них – окончательный отказ от создания ядерного оружия и урегулирование вопроса запасов обогащенного урана. Также, по данным СМИ, соглашение содержит положения о невмешательстве США во внутренние дела Ирана, уважении его суверенитета, а также возможном выводе американских войск из районов вокруг страны.
Отдельно упоминается подготовка международного плана восстановления Ирана стоимостью не менее 300 миллиардов долларов.