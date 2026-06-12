США и Иран согласовали текст мирного соглашения: подписание может состояться уже завтра

Соединенные Штаты и Иран, вероятно, приблизились к завершению многомесячных переговоров по мирному соглашению. Стороны уже согласовали окончательный текст документа и работают над последними шагами.

Об этом заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

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Что известно о согласовании мирного соглашения?

Шариф сообщил, что Вашингтон и Тегеран достигли принципиальной договоренности по тексту потенциального мирного соглашения. По его словам, в настоящее время продолжается координация завершающих процедур между всеми сторонами процесса.

Политик также раскритиковал информационные кампании, которые, по его словам, направлены на срыв договоренностей между США и Ираном.

Отбросив шумиху, мы можем подтвердить, что окончательный согласованный текст мирного соглашения достигнут, и Пакистан сейчас тесно работает с обеими сторонами над завершением следующих шагов. Мир никогда не был так близок, как сейчас,

– заявил Шариф.

Президент США Дональд Трамп также демонстрирует осторожный оптимизм в отношении перспектив соглашения. По его словам, документ может быть подписан уже 13–15 июня.

Американский лидер отдельно поддержал заявление министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, который опроверг сообщения о якобы немедленном разблокировании многомиллиардных иранских активов после заключения соглашений. В Вашингтоне считают, что вокруг переговоров распространяется значительное количество недостоверной информации, которая не соответствует реальному ходу процесса.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи также подтвердил значительный прогресс в переговорах с Соединенными Штатами. По его словам, стороны сейчас как никогда близки к финализации меморандума о взаимопонимании, который должен стать основой будущего соглашения.

До его финализации рекомендуем СМИ воздержаться от спекуляций относительно его содержания. Все детали будут доведены до сведения общественности в надлежащее время,

– подчеркнул глава иранской дипломатии.

На каких условиях может быть заключен мир между США и Ираном?

По данным СМИ, документ предусматривает:

открытие Ормузского пролива в течение 30 дней после подписания соглашения;

постепенное восстановление судоходства до довоенного уровня;

60-дневный переговорный период для достижения окончательной договоренности по ядерной программе;

разблокирование 24 миллиардов долларов замороженных иранских активов, половину которых могут предоставить еще до начала переговоров;

поэтапное смягчение американских санкций в зависимости от выполнения Ираном своих обязательств;

обязательство США не усиливать военное присутствие в регионе и не вводить новые санкции во время переговоров;

продление режима прекращения огня, в частности на территории Ливана.

В то же время Иран должен взять на себя ряд ключевых обязательств. Среди них – окончательный отказ от создания ядерного оружия и урегулирование вопроса запасов обогащенного урана. Также, по данным СМИ, соглашение содержит положения о невмешательстве США во внутренние дела Ирана, уважении его суверенитета, а также возможном выводе американских войск из районов вокруг страны.

Отдельно упоминается подготовка международного плана восстановления Ирана стоимостью не менее 300 миллиардов долларов.