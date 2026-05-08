Появились признаки, что США и Иран близки к мирному согласованию, – политтехнолог

Западные СМИ сообщают о прогрессе в переговорах между США и Ираном. Стороны возможно смогут скоро достичь договоренностей и прекратить огонь.

Политтехнолог Михаил Шейтельман в разговоре с 24 Каналом выразил убеждение, что сегодня действительно есть надежда на хрупкий мир, стороны пытаются прийти к соглашению, но КСИР стремится этому помешать.

Трамп спешит со сделкой накануне визита в Китай

На этой неделе, как отметил политтехнолог, состоялась эскалация на Ближнем Востоке. Иранцы начали стрелять по американским военным кораблям, а те совместно с авиацией наносили удары по Тегерану. Однако Шейтельман обратил внимание на официальные заявления Трампа, который заверил, что режим прекращения огня не отменялся и он до сих пор действует.

Выглядит так, что США и Иран близки к мирному согласованию. Указывается о том, что Иран обязуется 12 – 15 лет не обогащать уран. Это похоже на правду,

– озвучил Шейтельман.

Однако, с его слов, препятствием является КСИР. Он провел аналогию с ситуацией вокруг войны в Украине и высказал мнение, что кое-что может проиграться и в рамках российско-украинских переговоров. Более того, он утверждает, что такие случаи уже были, но не столь заметными.

"Когда в прошлом году просматривался прогресс в переговорах россиян с США, то происходила мощная атака по Украине, чтобы не допустить продолжения успешных разговоров. Когда Зеленский приехал в конце года к Трампу, вроде бы было продвижение и шанс на долговременное прекращение огня, но тогда на заказ Лавров придумал историю о якобы атаке на резиденцию Путина. Поэтому в России есть свой своеобразный "КСИР", – убежден Шетельман.

Политтехнолог считает, что когда Путина смогут ликвидировать и ему на замену придут другие люди, которые будут умеренными в отношении войны и захотят реинтегрироваться с европейцами, то в Кремле найдется крыло, которое будет против этого.

Сейчас Трамп в сложной ситуации (по Ирану – 24 Канал), но надежда на мирное урегулирование есть, потому что ему очень это надо. У него через 6 дней запланирован визит в Пекин, ему туда нужно приехать уже с подписанным соглашением,

– объяснил Шейтельман.

К сведению! Трамп на днях заявил, что в Иране осталось 18 – 19% ракетного вооружения. Однако американская разведка сообщает, что, несмотря на мощные удары со стороны США и Израиля, страна имеет ориентировочно 75% довоенного запаса мобильных пусковых установок и почти 70% ракетного арсенала. Есть информация, что Тегеран смог восстановить свои подземные укрытия, а также отремонтировать определенный объем поврежденных ракет.

