Иран откажется от ядерной программы, а США не будут выплачивать 300 миллионов: новые заявления Трампа

США и Иран приближаются к подписанию мирного соглашения, которое положит конец войне на Ближнем Востоке. В сети уже появляются предположения относительно условий соглашения.

Об этом Трамп написал в посте на своей странице в Truth Social.

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Иран, по его словам, согласился не заниматься разработкой ядерного оружия. В то же время Трамп резко отреагировал на сообщение о якобы намерении США выплатить Тегерану 300 миллионов долларов, назвав это "фейковыми новостями" и заявив, что подобные утки распространяют представители Демократической партии.

Заявление Трампа прозвучало на фоне нового обострения дискуссий по поводу иранской ядерной программы и переговорного процесса между Вашингтоном и Тегераном относительно будущих договоренностей в сфере безопасности.

Речь идет об очередной активизации обсуждений вокруг возможных форматов взаимодействия между сторонами и перспектив урегулирования этого вопроса.

Мирное соглашение между США и Ираном

Недавно Вашингтон и Тегеран анонсировали подписание мирного соглашения, которое предусматривает прекращение боевых действий, включая Ливан.

Посредником выступает Пакистан при поддержке Катара, Саудовской Аравии и Турции.

Трамп заявил, что после официального подписания документа 19 июня в Швейцарии будет снята морская блокада Ирана и восстановлено свободное судоходство через Ормузский пролив. Тегеран официально подтвердил договоренность.

Президент США подчеркнул, что соглашение не позволит Ирану получить ядерное оружие.