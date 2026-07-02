"Остается оптимистом": в Белом доме рассказали о позиции Трампа по поводу мирного соглашения

Президент США Дональд Трамп, несмотря на очередную массированную российскую атаку на Киев, сохраняет оптимизм в отношении возможности достижения мирного соглашения между Украиной и Россией. В администрации Белого дома заявили, что американский лидер стремится к скорейшему завершению войны.

Об этом Суспильному сообщил представитель администрации США на условиях анонимности.

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Что известно о настроениях в Белом доме?

По словам американского чиновника, Дональд Трамп стремится к скорейшему завершению войны и прекращению человеческих потерь.

Президент Трамп обладает гуманитарным сердцем и хочет, чтобы эта война закончилась, чтобы прекратились бессмысленные убийства. Президент и его команда очень упорно работали над тем, чтобы положить конец войне между Россией и Украиной, и он остается оптимистом в отношении того, что в конечном итоге нам удастся достичь мирного соглашения,

– отметил собеседник.

В Белом доме подчеркнули, что, несмотря на эскалацию боевых действий и новые российские удары по украинским городам, администрация США продолжает рассчитывать на дипломатический путь завершения войны.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает контакты с командой Дональда Трампа. По его словам, в последние дни украинская сторона провела переговоры с представителями США, а также рассчитывает на встречу с Трампом во время ближайшего саммита НАТО.

Несмотря на успешные удары украинских дронов по территории России, европейские лидеры не уверены, что президент США Дональд Трамп усилит давление на Кремль. Как сообщает Axios, союзники сомневаются, что Вашингтон пойдет на более жесткие меры в отношении Москвы.

К слову, глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что переговоры между Украиной и Россией фактически приостановились, поэтому дипломатический процесс необходимо как можно скорее возобновить. По его словам, Турция готова вновь принять делегации обеих стран для проведения мирных переговоров.