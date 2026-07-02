Про це Суспільному повідомив представник адміністрації США на умовах анонімності.

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Що відомо про настрої у Білому домі?

За словами американського посадовця, Дональд Трамп прагне якнайшвидшого завершення війни та припинення людських втрат.

Президент Трамп має гуманітарне серце і хоче, щоб ця війна завершилася, аби припинилися безглузді вбивства. Президент і його команда дуже наполегливо працювали над тим, щоб покласти край війні між Росією та Україною, і він залишається оптимістом щодо того, що зрештою нам вдасться досягти мирної угоди,

– зазначив співрозмовник.

У Білому домі наголосили, що, попри ескалацію бойових дій та нові російські удари по українських містах, адміністрація США продовжує розраховувати на дипломатичний шлях завершення війни.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує контакти з командою Дональда Трампа. За його словами, останніми днями українська сторона провела переговори з представниками США, а також розраховує на зустріч із Трампом під час найближчого саміту НАТО.

Попри успішні удари українських дронів по території Росії, європейські лідери не впевнені, що президент США Дональд Трамп посилить тиск на Кремль. Як повідомляє Axios, союзники сумніваються, що Вашингтон піде на жорсткіші кроки щодо Москви.

До слова, глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що переговори між Україною та Росією фактично призупинилися, тому дипломатичний процес необхідно якнайшвидше відновити. За його словами, Туреччина готова знову прийняти делегації обох країн для проведення мирних перемовин.