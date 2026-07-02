Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами на місці російського обстрілу, пише Sky News.

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Що сказав Зеленський про зустріч із американською делегацією?

Зеленський повідомив, що головний український переговорник, Рустем Умєров, протягом останніх двох днів провів переговори із зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером..

Президент також зазначив, що сподівається на візит до України Джареда Кушнера та спеціального представника США Стіва Віткоффа. Крім того, Зеленський висловив сподівання на особисту зустріч із Дональдом Трампом під час саміту НАТО, який, за його словами, має відбутися наступного тижня в Анкарі (Туреччина).

Зеленський наголосив, що Україна продовжує дипломатичну роботу з міжнародними партнерами, попри зміну пріоритетів світового порядку денного.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що пропозиція про пряму зустріч із Володимиром Путіним залишається чинною. За його словами, Київ і надалі виступає за переговори у форматі Україна – Росія за підтримки міжнародних партнерів. Глава держави наголосив, що всі можливості для дипломатичного завершення війни вже давно запропоновані, однак Росія продовжує бойові дії. Він підкреслив, що тепер рішення залежить від Кремля.

Водночас Володимир Путін заявив, що Росія готова до мирних переговорів з Україною, але лише на основі стамбульських домовленостей 2022 року та з урахуванням, за його словами, "реалій на землі". Під час наради з членами Ради безпеки Росії він також стверджував, що переговори нібито були перервані з ініціативи України.

До слова, в Європі дедалі більше сумніваються, що Дональд Трамп зможе вплинути на мирні переговори між Україною та Росією. За даними Axios, європейські лідери невпевнені, що президент США Дональд Трамп наважиться суттєво посилити тиск на Москву, попри його критичні заяви щодо Володимира Путіна. Видання також зазначає, що поки невідомо, чи зможе нова кампанія українських дронових атак наблизити мирні переговори, адже, попри зростання тиску на Кремль, Росія продовжує наполягати на власних умовах.