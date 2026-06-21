Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

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Що Зеленський пропонує Путіну?

Глава держави наголосив, що дипломатичні інструменти для завершення війни давно сформовані, однак Росія продовжує бойові дії.

"Росіяни не зупиняють війну, хоча всі пропозиції щодо цього – реальні формати, можливості реальні, усе вже давно у них на столі, і Путін має зробити вибір на користь дипломатії та нормального миру", – наголосив Зеленський.

Україна й надалі відкрито виступає за переговори у форматі прямого діалогу з Росією.

Наша пропозиція зустрічі – пропозиція Путіну – прямої та чесної розмови у форматі Україна – Росія за підтримки партнерів залишається в силі. І це важливо, щоб війна все ж таки була закінчена миром,

– підкреслив президент.

Нагадаємо, в ніч на 15 червня російські війська здійснили масований комбінований обстріл трьох міст України – Києва, Дніпра та Харкова. У відповідь на масштабні руйнівні удари президент України знову закликав Путіна сісти за стіл переговорів у Франції – під час саміту G7.

Чи погодиться Путін зустрітися із Зеленським?

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) оцінили перспективи можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним. За їхніми висновками, Кремль наразі не демонструє готовності до справжнього політичного діалогу, попри публічні заяви Москви про нібито відкритість до переговорів.

Експерти зазначають, що Україна продовжує пропонувати різні формати зустрічей на найвищому рівні, зокрема під час міжнародних самітів, однак Росія уникає прямих домовленостей.

Останні ініціативи Києва щодо переговорів із Путіним залишаються без чіткої відповіді з боку Кремля. Російська позиція залишається жорсткою і спрямованою на досягнення максималістських військових цілей, а не на компроміс.

Кремль може погодитися на переговори лише за умов, які фактично передбачатимуть капітуляцію України. Йдеться про сценарій, у якому Росія зможе нав’язати свої політичні та військові вимоги без суттєвих поступок зі свого боку.

Також в ISW звертають увагу на заяви російського МЗС, які, на думку аналітиків, використовуються для створення ілюзії готовності до діалогу.