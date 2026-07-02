Про це президент України сказав, спілкуючись із журналістами на місці ворожої атаки в Дарницькому районі столиці 2 липня.

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Як Україна відповідатиме на ворожий удар?

Насамперед президент наголосив, що Україна не прагне ескалації, але відповідь на російські удари буде справедливою. Після обстрілів Києва, за його словами, Росія отримає відповідь.

Ми за справедливий мир, справедливе закінчення війни. А поки його немає – за справедливі відповіді,

– підкреслив він.

Зеленський уточнив, що країна-агресорка, безумовно, отримає відповідь за удар по Києву.

Що сказав Зеленський про допомогу від партнерів?

Глава держави зазначив, що Україна не має достатньої кількості ракет для повного перехоплення балістичних цілей ворога, але продовжує працювати над посиленням ППО.

"Є країни, з якими ми домовилися, яким вже віддали гроші. Там, де працювала PURL, окремо без PURl. Наприклад, з Норвегією не буду казати, куди, про готовність проплатити 200 ракет. Всі ці 200 ракет, жодної з них не прийшло", – висловився президент.

Якби партнери вчасно давали те, про що вони пообіцяли, ми сьогодні могли б зберегти домівки і людей, це велика проблема,

– Зеленський.

При цьому, президент повідомив про заплановану зустріч із міжнародними партнерами, присвячену програмі Freya в межах саміту НАТО. Він зазначив, що дата переговорів із лідерами щодо цієї ініціативи ще не визначена, однак сторони розраховують провести її в липні або серпні.

"Ми дуже хотіли, щоб ця зустріч відбулася в липні-серпні. Я думаю, так і буде. Всім треба рухатись швидко", – сказав глава держави.

Варто нагадати, що жертвами ворожого обстрілу Києва 2 липня стали понад 20 людей, ще більше, ніж 85 отримали поранення. Тероризувати столицю росіяни почали ще ввечері 1 липня.

Ворог завдав по місту серії ударів хвилями із застосуванням безпілотників, балістичних і крилатих ракет, унаслідок чого в Шевченківському районі зайнялися готель та житловий будинок, також було пошкоджено медичну підстанцію, у Голосіївському районі виникли пожежі на дахах багатоповерхівок, у Дарницькому районі зафіксовано часткові руйнування п'ятиповерхового і дев'ятиповерхового будинків, верхніх поверхів шістнадцятиповерхівки та приватних будинків.