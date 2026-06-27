Про це сказав глава МЗС Туреччини Хакан Фідан на спільній пресконференції з очільницею МЗС Канади Анітою Ананд в Оттаві.

Дивіться також Багато наговорив: ексглава розвідки розкрив, для чого Лукашенка викликали до Путіна

Що у Туреччині кажуть про війну в Україні?

Фідан зазначив, що зараз переговори фактично зупинилися, бойові дії посилилися, а сторони більше зосереджені на військових успіхах, ніж на діалозі. Тому, на його думку, дипломатію потрібно якнайшвидше активізувати.

Міністр підтвердив, що Туреччина вже пропонувала Україні та Росії зібрати їхні делегації для нових перемовин на своїй території.

Окремо він згадав майбутній саміт НАТО в Анкарі 7 – 8 липня. За його словами, на тлі війни Росії проти України особливу увагу там приділять розвитку оборонної промисловості та тому, наскільки країни Альянсу готові посилювати свою військову міць.

Також міністр додав, що союзники НАТО вже узгодили збільшення оборонних витрат і тепер мають перейти до реального виконання цієї домовленості.

Нагадаємо, що Україна неодноразово заявляла про свою готовність до мирних переговорів з Росією. Володимир Зеленський пропонував Путіну зустрітися, однак той не схотів.

Москва всіляко ігнорує заклики до перемовин з того, часу як у лютому 2026 року перервався дипломатичний процес за участі США.

Втім, нещодавно у Кремлі заговорили, що нібито готові до діалогу з Києвом за посередництва США. Ця заява з'явилася на тлі постійних ударів України по стратегічних об'єктах Росії.

Того ж дня Володимир Зеленський повідомив, що Україна передала свої пропозиції щодо можливих переговорів не лише основним партнерам, а й країнам, які мають вплив на Росію.

За його словами, Київ сигналізує всім сторонам, здатним вплинути на мирний процес, що зустріч і завершення війни можливі, але лише за умови, що Росія зробить реальні кроки до припинення бойових дій.