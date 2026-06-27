Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що Путін регулярно проводить консультації з Лукашенком. Цього разу причиною зустрічі могли стати висловлювання білоруського диктатора про небажання брати участь у війні проти України та його спроби демонструвати миротворчу риторику.

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Чому Путін викликав Лукашенка

Микола Маломуж вважає, що під час таких зустрічей сторони традиційно обговорюють використання території Білорусі, її спецслужб, військової техніки, боєприпасів і матеріально-технічного забезпечення для потреб Росії.

Ексглава розвідки про зміну риторики Лукашенка: відео

Поведінка Лукашенка могла насторожити Кремль, адже він почав робити заяви про мир і намагався демонструвати певну лояльність до українців.

Це один із варіантів викликати його (білоруського диктатора – 24 Канал) на килим, щоб чітко проговорити, аби він ніде "не спригнув" із єдиної моделі протидії нашій державі,

– сказав Маломуж.

Ексглава Служби зовнішньої розвідки припустив, що Путін підозрює Лукашенка у спробах вести власну політичну гру, особливо на тлі відсутності значних успіхів Росії на фронті. Саме тому Кремль прагне не допустити, щоб Мінськ почав шукати альтернативні шляхи взаємодії із Заходом чи Україною.

Важливо! Олександр Лукашенко перебуває під посиленим економічним і політичним тиском з боку Володимира Путіна через залежність Білорусі від Росії. Москва, ймовірно, використовує фінансові важелі та військово-політичну співпрацю, щоб утримувати Мінськ у своїй орбіті.

На думку Миколи Маломужа, Москва й надалі зацікавлена у збереженні напруги на кордоні з Білоруссю, щоб Україна була змушена утримувати там військові сили, а також у підтриманні постійної конфронтації з Європою.

Лукашенко багато наговорив того, що Путіну не подобається, а це вже підлягає профілактиці або покаранню,

– сказав він.

Крім того, у Росії, на попередження України діяти у відповідь на загрози вторгнення з боку Білорусі, Кремль продовжує демонструвати готовність "захищати" Білорусь у межах підписаних військових домовленостей. Окупанти використовують це як сигнал або погрозу для України і європейських держав.

Нагадаємо, Лукашенко міг відреагувати на заяви Володимира Зеленського щодо можливих ударів по об'єктах російсько-білоруської інфраструктури, зокрема ретрансляторах. Після цих заяв у Білорусі почали фіксувати зміни в роботі частини таких об'єктів. Ймовірно, Мінськ таким чином намагається знизити ризики ескалації та убезпечити критичну інфраструктуру на тлі зростання напруги між сторонами.