Миротворческие войска, российский Крым и украинская ЗАЭС, – Reuters о мирном предложении США

На переговорах в Париже, 17 апреля, американский спецпредставитель Стив Уиткофф представил европейским чиновникам план по прекращению войны в Украине. Речь идет об "окончательном предложении" США для обеих сторон конфликта.

Текст документа обнародовали в Reuters, передает 24 Канал.

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Условия мирного предложения США

По американскому плану, обе стороны конфликта немедленно начинают переговоры по технической реализации устойчивого прекращения огня. В то же время Украина отказывается от вступления в НАТО, но может стремиться к членству в ЕС.

Гарантии безопасности для Украины будет обеспечивать военный контингент европейских государств, к которым добровольно могут присоединиться неевропейские страны.

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