США вступают в войну через 72 часа: Украина согласовала план в случае срыва перемирия Россией, – FT

Украина совместно с США и европейскими партнерами согласовала механизм ответа на возможные нарушения Россией будущего мирного соглашения. Варианты предусматривают как дипломатические шаги, так и военные действия с участием американских сил.

Об этом сообщило издание Financial Times.

Каким будет ответ на нарушение Россией мирного соглашения?

По данным издания, договоренности Украины с американскими и европейскими союзниками по ответу на нарушение мирного соглашения Россией были достигнуты во время консультаций в Париже в декабре и январе.

По словам собеседника издания, стороны решили, что в случае систематических нарушений режима прекращения огня со стороны России реакция союзников наступит в течение 24 часов.

На первом этапе предусмотрено дипломатическое предупреждение, а также действия Вооруженных сил Украины, необходимые для прекращения нарушения.

Если же военные действия России будут продолжаться и в дальнейшем, будет запущена вторая фаза ответа, но уже с привлечением сил "коалиции желающих". В инициативу входят несколько государств-членов ЕС.

В случае, если действия Путина перерастут в очередное масштабное наступление, через 72 часа должен вступить в силу скоординированный военный ответ при поддержке западных партнеров, в частности с привлечением Вооруженных сил США.

Что известно о ходе переговоров Украины, США и России?