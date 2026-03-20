В России ответили, поедут ли они на мирные переговоры в США 21 марта

21 марта в США должен состояться следующий раунд мирных переговоров. Но Россия заявила, что не планирует принимать участия в них участия.

Об этом заявил представитель Кремля Песков, которого цитирует российское агентство "Интерфакс".

Что известно о переговорах 21 марта?

США несколько раз откладывали встречи по Украине из-за войны на Ближнем Востоке. Но 19 марта президент Зеленский сообщил, что украинская команда отправилась на переговоры с американцами.

20 марта Песков заявил, что эти переговоры будут двусторонними и пройдут без участия российской делегации.

Это будут двусторонние контакты украинцев с американцами,

– сказал представитель российского диктатора.

Паузу в переговорах по Украине он назвал временной. А также добавил, что надеется на восстановление трехсторонних встреч в ближайшее время.

"Мы надеемся, что она временная. Я имею в виду продолжение трехстороннего формата. Мы надеемся на то, что в ближайшее время мы сможем продолжить эти переговоры", – сказал Песков.

В то же время, по его словам, еще не понятно, где именно эти переговоры могут пройти.

К слову, политолог Олег Саакян отметил в эфире 24 Канала, что Трамп ведет мирные переговоры, чтобы восстановить экономическое сотрудничество с Россией. В то же время многие в США против "сдачи" Украины россиянам. Поэтому, по мнению политолога, переговорный процесс "умрет" до лета 2026, а потом Трамп будет искать виновных, чтобы не признавать свой проигрыш.

