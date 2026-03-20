В России ответили, поедут ли они на мирные переговоры в США 21 марта
- Россия не планирует участвовать в мирных переговорах в США 21 марта, о чем заявил представитель Кремля Песков.
- Переговоры состоятся в двустороннем формате между Украиной и США.
21 марта в США должен состояться следующий раунд мирных переговоров. Но Россия заявила, что не планирует принимать участия в них участия.
Об этом заявил представитель Кремля Песков, которого цитирует российское агентство "Интерфакс".
Что известно о переговорах 21 марта?
США несколько раз откладывали встречи по Украине из-за войны на Ближнем Востоке. Но 19 марта президент Зеленский сообщил, что украинская команда отправилась на переговоры с американцами.
20 марта Песков заявил, что эти переговоры будут двусторонними и пройдут без участия российской делегации.
Это будут двусторонние контакты украинцев с американцами,
– сказал представитель российского диктатора.
Паузу в переговорах по Украине он назвал временной. А также добавил, что надеется на восстановление трехсторонних встреч в ближайшее время.
"Мы надеемся, что она временная. Я имею в виду продолжение трехстороннего формата. Мы надеемся на то, что в ближайшее время мы сможем продолжить эти переговоры", – сказал Песков.
В то же время, по его словам, еще не понятно, где именно эти переговоры могут пройти.
К слову, политолог Олег Саакян отметил в эфире 24 Канала, что Трамп ведет мирные переговоры, чтобы восстановить экономическое сотрудничество с Россией. В то же время многие в США против "сдачи" Украины россиянам. Поэтому, по мнению политолога, переговорный процесс "умрет" до лета 2026, а потом Трамп будет искать виновных, чтобы не признавать свой проигрыш.
Мирные переговоры: последние новости
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил 24 Каналу, что Путин уже совсем не заинтересован в переговорах. Все из-за улучшения экономической ситуации России благодаря войне на Ближнем Востоке.
Украинский президент тоже заметил, что Россия может вернуться на переговоры с более сильной позицией. На обострение на Ближнем Востоке против Москвы задерживают санкции ЕС, а США смягчают ей ограничения.