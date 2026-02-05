Прогресс есть, но Европа мешает: посланник Путина Дмитриев прокомментировал встречи в Абу-Даби
- Кирилл Дмитриев заявил об "определенном прогрессе" на трехсторонней встрече в Абу-Даби, но выразил недовольство действиями Европы, которая якобы мешает мирному процессу.
- Он также отметил, что Россия и США активно работают над восстановлением экономических отношений, в частности в рамках российско-американской группы по экономическому сотрудничеству.
Представитель российского диктатора Кирилл Дмитриев заявил об определенном "прогрессе", который удалось достичь во время трехсторонней встречи в Абу-Даби 4 февраля. В то же время он пожаловался на Европу, поскольку она якобы пытается помешать мирному процессу.
Об этом Дмитриев сообщил в комментарии российским пропагандистам.
Как в Кремле оценивают переговоры в Абу-Даби?
Главный переговорщик Путина Дмитриев заявил об "определенном прогрессе" в трехсторонних встречах в ОАЭ. Однако он выразил свое недовольство действиями Европы, которая якобы вместе с Британией пытается влиять на процесс мирных переговоров и препятствует достижению договоренностей.
И вот чем больше таких попыток происходит, тем больше мы видим, что, безусловно, прогресс есть, и идет хорошее положительное движение вперед. Но помешать невозможно, я считаю. Ну, им сложно, но они пытаются,
– заявил Дмитриев.
Кроме того, он открыл некоторые карты относительно российско-американских встреч в Абу-Даби. Дмитриев уточнил, что сейчас стороны работают над восстановлением экономических отношений.
"Совместно с администрацией президента Трампа идет активная работа по восстановлению отношений Россия – США по экономическому направлению, в том числе в рамках российско-американской группы по экономическому сотрудничеству, мы, в частности, встречались сегодня, и встречи идут положительно", – сказал он.
Что сейчас известно о ходе мирных переговоров в ОАЭ?
В Абу-Даби продолжается второй этап дипломатических трёхсторонних встреч по мирному урегулированию войны в Украине. Источники Politico считают, что эти переговоры могут оказаться значительно результативнее, чем ожидалось ранее.
4 февраля состоялся первый этап второй встречи России, Украины и США в ОАЭ в рамках мирного урегулирования войны.
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Москва не планирует сообщать о ходе нового этапа переговоров в Абу-Даби.
По словам представителя МИД Георгия Тихого, в фокусе трехсторонних переговоров в Абу-Даби 4 – 5 февраля будут прежде всего военные и военно-политические вопросы.
По состоянию на 9:00 5 февраля секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил о начале второго раунда переговоров в Абу-Даби.