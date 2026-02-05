Представитель российского диктатора Кирилл Дмитриев заявил об определенном "прогрессе", который удалось достичь во время трехсторонней встречи в Абу-Даби 4 февраля. В то же время он пожаловался на Европу, поскольку она якобы пытается помешать мирному процессу.

Об этом Дмитриев сообщил в комментарии российским пропагандистам.

Смотрите также Готовит условия для отклонения любого мирного соглашения: ISW раскрыл, о чем свидетельствуют заявления России

Как в Кремле оценивают переговоры в Абу-Даби?

Главный переговорщик Путина Дмитриев заявил об "определенном прогрессе" в трехсторонних встречах в ОАЭ. Однако он выразил свое недовольство действиями Европы, которая якобы вместе с Британией пытается влиять на процесс мирных переговоров и препятствует достижению договоренностей.

И вот чем больше таких попыток происходит, тем больше мы видим, что, безусловно, прогресс есть, и идет хорошее положительное движение вперед. Но помешать невозможно, я считаю. Ну, им сложно, но они пытаются,

– заявил Дмитриев.

Кроме того, он открыл некоторые карты относительно российско-американских встреч в Абу-Даби. Дмитриев уточнил, что сейчас стороны работают над восстановлением экономических отношений.

"Совместно с администрацией президента Трампа идет активная работа по восстановлению отношений Россия – США по экономическому направлению, в том числе в рамках российско-американской группы по экономическому сотрудничеству, мы, в частности, встречались сегодня, и встречи идут положительно", – сказал он.

Что сейчас известно о ходе мирных переговоров в ОАЭ?