Российский посланник Дмитриев прибыл в Майами для мирных переговоров: туда направляется и Трамп

Специальный представитель президента России Путина Кирилл Дмитриев прилетел в Майами. Там запланирована его встреча со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

К переговорам, вероятно, присоединится и Дональд Трамп. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

К теме Надеюсь, Украина будет действовать быстро, ведь там есть Россия, – Трамп о мирном урегулировании Трамп о мирном урегулировании

Что известно о запланированной встрече в США?

Переговоры в Майами состоятся после недавних встреч Виткоффа и Кушнера в Берлине с представителями Украины и европейских стран, которые были направлены на поиск компромисса для завершения войны России против Украины.

Специальный посланник российского президента Кирилл Дмитриев уже прибыл в Майами для отдельной встречи со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Со своей стороны Дональд Трамп также отправляется во Флориду, где стартует очередной этап консультаций по Украине.

Обратите внимание! Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Москва и Киев могут достичь компромисса по завершению конфликта уже на этой неделе.

Украинская делегация уже находится в Соединенных Штатах. Накануне она завершила переговоры с представителями США и Европы.

С американской стороной удалось согласовать дальнейшие действия и продолжение совместного взаимодействия в ближайшее время.

По информации Reuters, трехсторонней встречи с участием США, России и Украины во Флориде не предусмотрено. Также полностью исключены любые контакты Дмитриева с украинскими участниками переговоров.

Заметим, Зеленский отметил, что на встрече будут обсуждать в частности гарантии безопасности и послевоенное восстановление Украины. К тому же он не исключил участие других европейских стран.

Какие итоги предыдущих раундов переговоров?

Переговоры между Украиной и США в Берлине 14 декабря продолжались более 5 часов. США и Европа положительно оценили встречу. Впрочем, Москва осталась настроена скептически.

Накануне, 19 декабря, в Майами украинская делегация согласовала действия с американскими и европейскими партнерами в США. Рустем Умеров сообщил о договоренности о дальнейших шагах и сотрудничества.