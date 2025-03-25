Как долго Путин и Трамп будут "играть" в переговоры

Кремлевский диктатор Владимир Путин пытается получить от президента США Дональда Трампа как можно больше, затягивая переговорный процесс и не давая ничего взамен. Американский лидер может терпеть такие переговоры без результата от нескольких недель до двух месяцев.

В то же время Трамп хочет получать определенные уступки от России, чтобы подавать их как свою победу. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Игорь Рейтерович.

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"Говорят, что от нескольких недель до двух месяцев Трамп может действовать в этом сценарии. Здесь есть одно маленькое уточнение. Лидер Штатов в формате этих 2 месяцев хочет получать определенные уступки со стороны России, которые он может подавать как свою победу", – сказал он.

Стратегия малых шагов

Игорь Рейтерович отметил, что, в частности, соглашение о перемирии в Черном море – это ступенька на этом пути. Трамп может сказать, что не смогли договориться о полном прекращении огня из-за ряда моментов, однако был сделан первый шаг. Возможно, потом это будут заявления об энергетических объектах, гражданской инфраструктуре.

Стратегия малых шагов. Если это будет происходить, Трамп будет более-менее доволен, будет двигаться по этому пути. Если Россия его кинет за несколько недель со всеми возможными перемириями, то тогда Трамп может начать действовать по-другому,

– предположил политолог.

Однако судя по всему, пока Россия понимает, что нужно Трампу, и в значительной степени подыгрывает ему в этом. Далее могут быть разговоры и о других вещах.

У Трампа большой запас терпения

Есть информация, что Дональд Трамп очень злится на Путина, потому что оккупанты продолжают ракетные удары по Украине несмотря на все обещания России. Политолог считает, что это может привести как к гневу президента США относительно Кремля, но и относительно Украины.

Россияне постоянно вопят о том, что Украина нарушает условия перемирия. Однако перемирия нет. Нам нужно, с одной стороны, рассказывать о том, что делает Россия. Они действительно делают ужасные вещи. Но в то же время наше государство должно постоянно подчеркивать, что мы с россиянами ни о чем не договаривались,

– подчеркнул он.

Украина ответила американцам, что наше государство готово к прекращению огня, но при условии, что Россия это сделает. Враг этого не делает. Поэтому на это нужно давить. Потому что россияне и дальше будут обвинять во всем Украину.

По словам Рейтеровича, Украине стоит немного подождать. То есть если Трамп не увидит конкретных результатов, то не сможет закрывать глаза на эти регулярные российские атаки. Однако пока у лидера США больших запас терпения относительно действий Кремля.