Водночас Трамп хоче отримувати певні поступки від Росії, щоб подавати їх як свою перемогу. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Ігор Рейтерович.

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"Говорять, що від кількох тижнів до двох місяців Трамп може діяти у цьому сценарії. Тут є одне маленьке уточнення. Лідер Штатів у форматі цих 2 місяців хоче отримувати певні поступки з боку Росії, які він може подавати як свою перемогу", – сказав він.

Стратегія малих кроків

Ігор Рейтерович зазначив, що, зокрема, угода про перемир'я у Чорному морі – це сходинка на цьому шляху. Трамп може сказати, що не змогли домовитися про повне припинення вогню через низку моментів, однак було зроблено перший крок. Можливо, потім це будуть заяви про енергетичні об’єкти, цивільну інфраструктуру.

Стратегія малих кроків. Якщо це буде відбуватися, Трамп буде більш-менш задоволений, буде рухатися цим шляхом. Якщо Росія його кине за кілька тижнів з усіма можливими перемир'ями, то тоді Трамп може почати діяти по-іншому,

– припустив політолог.

Однак судячи з усього, наразі Росія розуміє, що потрібно Трампу, та значною мірою підіграє йому у цьому. Далі можуть бути розмови й про інші речі.

У Трампа великий запас терпіння

Є інформація, що Дональд Трамп дуже злиться на Путіна, тому що окупанти продовжують ракетні удари по Україні попри усі обіцянки Росії. Політолог вважає, що це може призвести як до гніву президента США щодо Кремля, але й щодо України.

Росіяни постійно волають про те, що Україна порушує умови перемир'я. Однак перемир’я немає. Нам потрібно, з одного боку, розповідати про те, що робить Росія. Вони дійсно роблять жахливі речі. Але водночас наша держава повинна постійно підкреслювати, що ми з росіянами ні про що не домовлялися,

– підкреслив він.

Україна відповіла американцям, що наша держава готова до припинення вогню, але за умови, що Росія це зробить. Ворог цього не робить. Тому на це потрібно тиснути. Бо росіяни і далі будуть звинувачувати в усьому Україну.

За словами Рейтеровича, Україні варто трохи почекати. Тобто якщо Трамп не побачить конкретних результатів, то не зможе закривати очі на ці регулярні російські атаки. Однак наразі у лідера США великих запас терпіння щодо дій Кремля.