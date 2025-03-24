Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що російські кораблі можуть відновити своє положення в морі. Це буде становити загрозу не лише Україні, а й двом країнам НАТО.

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Яку пастку готує Кремль

Завдяки ГУР та ЗСУ окупанти втратили "своє місце" для флоту в Чорному морі. За час повномасштабного вторгнення Україна знищила або пошкодила щонайменше 24 російські судна. Окупанти довгий час не повертають туди свої кораблі через загрозу "бавовни", флот окупантів розмістився в Новоросійську.

Ця гіпотетична угода справді може звільнити флот Росії в Чорному морі від таких обмежень. Кораблі зможуть з'являтись ближче до українських берегів,

– наголосив колишній співробітник СБУ.

Малоймовірно, що країна-агресорка одразу розпочне активні обстріли нашої країни або розпочне наземну операцію, наприклад, в Одеській області, адже ворог не має для цього ресурсів.

Однак Ступак зауважив, що Кремль може спробувати звинуватити Україну в неконтрольованому мінуванні Чорного моря, буцімто наша країна наражає на небезпеку цивільне судноплавство.

Росія може висунути умову, щоб Україна зменшила кількість мінних полів або надала доступ до мапи розміщення мін. Однак це російська пастка,

– підкреслив він.

В таку пастку можуть попасти і Румунія з Болгарією. Ці дві країни остерігаються будь-яких значних змін статус-кво в Чорному морі в рамках угоди між Росією і США. Вони побоюються, що це може розширити оперативну зону російського флоту.

Цікаво, що росіяни намагаються тиснути на США, мовляв, їм потрібно експортувати сільськогосподарську продукцію та інші добрива через Чорне море. Очевидно, що ситуація в Росії через санкції не така хороша, як розповідає Кремль.

До речі, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук вважає, що Україна може погодитись на перемир'я в Чорному морі лише за кількох умов – припинення вогню без мілітаризації Криму та спільної акваторії Чорного моря, а також залучення миротворчих або стабілізаційних сил третіх країн.