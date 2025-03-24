Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук в ефірі 24 Каналу зазначив, що перемир'я на воді для України було б прийнятним лише за кількох умов. Зокрема, це припинення вогню без мілітаризації Криму, без мілітаризації спільної акваторії Чорного моря, а також залучення миротворчих або стабілізаційних сил третіх країн.

Дивіться також Чим Україні допомагають західні літаки над Чорним морем

"Навіть якщо це не військово-морські сили європейських держав, які мають певні труднощі з лідером Чорноморського регіону – Туреччиною, що прагне утвердження своїх лідерських позицій. Ну, будь ласка, хочете бути лідерами? Хочете очолювати мирний процес у Чорному морі? Тоді дійте рішуче", – сказав Павло Лакійчук.

Туреччина як арбітр у Чорному морі

Він додав, що турецькі військово-морські сили, хоча й не базуються безпосередньо в Чорному морі, контролюють протоки Босфор і Дарданелли. Турецький флот переважає будь-які інші сили в регіоні, тому він може виступити як арбітр у всій акваторії Чорного моря.

"Однак їхня позиція, зокрема щодо участі в протимінній коаліції, демонструє, що вони своїм затягуванням фактично "загубили" цю справу на корені. Це свідчить про те, що Туреччину також потрібно спонукати до активних дій", – зауважив Лакійчук.

Безпека судноплавства та українські дрони

Він пояснив, що перемир'я на воді означає відновлення вільного судноплавства в Чорному морі не тільки до українських портів, а й загалом безпеку судноплавства. Тому в такому перемир'ї всі зацікавлені. Однак є свої нюанси.

"Звернімо увагу на деталі. Українські дрони й ракети витіснили росіян із північно-західної частини Чорного моря. Наша безпека там базується на "Нептунах" і "Гарпунах". Саме вони забезпечують безпеку аж до кримського узбережжя. Коли ж росіяни намагаються прорватися, наші морські дрони та інші засоби відганяють їх подалі", – сказав Лакійчук.

Підводні ризики перемир'я

Він зауважив, що, підписуючи перемир'я, варто звернути особливу увагу на умови для України. Адже є поняття вільної економічної зони. Фактично, якщо до неї віднести територіальні води навколо Криму, який де-факто окупований Росією, то росіяни заявлять: "Це ж наші терводи". У результаті вони повернуть собі дві третини акваторії.

І не лише навколо Криму! Вони повертають собі контроль над нашою акваторією в районі Одеси. Вони знову нависають над Миколаєвом і Одесою. Якщо ми не гарантуємо собі засобів стримування ворога, то повертаємо йому можливість діяти біля наших портів, здійснювати диверсії тощо,

– пояснив Лакійчук.

Він додав, що другим важливим моментом є повернення російського Чорноморського флоту в Крим. Сили оборони України змусили їх відступити до Новоросійська, що значно скоротило їхню участь у бойових діях.

Якщо перемир'я не міститиме чітко прописаних військових умов, флот повернеться в Севастополь. Там у них зосереджені ремонтні бази, склади боєприпасів, арсенали. Отже, вони знову отримають можливість "нависати" над Україною і над українськими морськими шляхами.

Відтак Росія може повернутися до стану перед блокадою України, як це було в грудні 2021 року. Тут потрібно твердо дотримуватися своїх позицій під час переговорів, аби не допустити такого сценарію.