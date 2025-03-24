Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала отметил, что перемирие на воде для Украины было бы приемлемым только при нескольких условиях. В частности, это прекращение огня без милитаризации Крыма, без милитаризации общей акватории Черного моря, а также привлечение миротворческих или стабилизационных сил третьих стран.

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"Даже если это не военно-морские силы европейских государств, которые имеют определенные трудности с лидером Черноморского региона – Турцией, стремящейся к утверждению своих лидерских позиций. Ну, пожалуйста, хотите быть лидерами? Хотите возглавлять мирный процесс в Черном море? Тогда действуйте решительно", – сказал Павел Лакийчук.

Турция как арбитр в Черном море

Он добавил, что турецкие военно-морские силы, хотя и не базируются непосредственно в Черном море, контролируют проливы Босфор и Дарданеллы. Турецкий флот превосходит любые другие силы в регионе, поэтому он может выступить как арбитр во всей акватории Черного моря.

"Однако их позиция, в частности относительно участия в противоминной коалиции, демонстрирует, что они своим затягиванием фактически "загубили" это дело на корню. Это свидетельствует о том, что Турцию также нужно побуждать к активным действиям", – отметил Лакийчук.

Безопасность судоходства и украинские дроны

Он пояснил, что перемирие на воде означает восстановление свободного судоходства в Черном море не только в украинские порты, но и в целом безопасность судоходства. Поэтому в таком перемирии все заинтересованы. Однако есть свои нюансы.

"Обратим внимание на детали. Украинские дроны и ракеты вытеснили россиян из северо-западной части Черного моря. Наша безопасность там базируется на "Нептунах" и "Гарпунах". Именно они обеспечивают безопасность вплоть до крымского побережья. Когда же россияне пытаются прорваться, наши морские дроны и другие средства отгоняют их подальше", – сказал Лакийчук.

Подводные риски перемирия

Он отметил, что, подписывая перемирие, стоит обратить особое внимание на условия для Украины. Ведь есть понятие свободной экономической зоны. Фактически, если к ней отнести территориальные воды вокруг Крыма, который де-факто оккупирован Россией, то россияне заявят: "Это же наши терводы". В результате они вернут себе две трети акватории.

И не только вокруг Крыма! Они возвращают себе контроль над нашей акваторией в районе Одессы. Они снова нависают над Николаевом и Одессой. Если мы не гарантируем себе средств сдерживания врага, то возвращаем ему возможность действовать возле наших портов, осуществлять диверсии и тому подобное,

– пояснил Лакийчук.

Он добавил, что вторым важным моментом является возвращение российского Черноморского флота в Крым. Силы обороны Украины заставили их отступить в Новороссийск, что значительно сократило их участие в боевых действиях.

Если перемирие не будет содержать четко прописанных военных условий, флот вернется в Севастополь. Там у них сосредоточены ремонтные базы, склады боеприпасов, арсеналы. Итак, они снова получат возможность "нависать" над Украиной и над украинскими морскими путями.

Поэтому Россия может вернуться к состоянию перед блокадой Украины, как это было в декабре 2021 года. Здесь нужно твердо придерживаться своих позиций во время переговоров, чтобы не допустить такого сценария.