Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на комментарий спикера Военно-Морских Сил ВС Украины Дмитрия Плетенчука в эфире национального телемарафона. Отныне основные функции флота России переведены на авиацию.

Читайте также Большинство заграждений Крымского моста выведены из строя, – ВМС

Российский флот под давлением

Дмитрий Плетенчук рассказал, что российская авиация взяла на себя часть функций флота. По его словам, самолеты заменили корабли и катера, которые ранее патрулировали Черное море.

Российская авиация остается активной, на нее фактически переведено достаточно большую часть функционала, в том числе с корабельно-катерного состава. Самолеты патрулируют и акваторию, и прибрежную зону,

– пояснил он.

Изменения связаны с уничтожением нескольких российских кораблей вблизи Крыма, что заставило оккупантов оставить базы и сосредоточиться на сохранении остатков флота.

На утро 30 декабря ВМС зафиксировали в Черном море только один вражеский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр", однако без ракетного снаряжения. В Азовском море корабли РФ пока вообще отсутствуют.