Кремль не хочет Европу за столом переговоров: Путин раскрыл, с кем хочет договариваться о мире

Владимир Путин выступил против участия европейских стран в возможных переговорах по завершению войны в Украине. По его словам, посредниками не могут быть государства, которые поддерживают Киев военно и финансово.

Глава Кремля в очередной раз заявил о якобы договоренности с президентом США Дональдом Трампом относительно будущего урегулирования конфликта. Об этом пишет Bloomberg.

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Почему Путин отверг роль Европы в переговорах по Украине?

По мнению российского лидера, государства ЕС потеряли право претендовать на роль нейтральной стороны из-за поддержки Украины.

Как Европейский Союз или отдельные страны ЕС могут выступать посредниками, когда они непосредственно помогают стране, с которой мы находимся в вооруженном конфликте? Как они могут быть посредниками? Посредничество предполагает нейтралитет,

– заявил Путин.

Сейчас Германия, Франция и Великобритания изучают возможность организации нового переговорного формата между Украиной и Россией. По данным западных источников, представители трех крупнейших экономик Европы уже обсуждали такую инициативу как между собой, так и с украинской стороной.

Во время выступления глава Кремля также вернулся к теме переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Путин в очередной раз заявил, что после их встречи в Анкоридже существует определенное видение компромиссного мирного соглашения. По его словам, европейские страны могут помочь завершению войны только в том случае, если будут убеждать Киев согласиться на российские условия.

"Государства Европейского Союза могут помочь не путем поставок оружия, а путем попыток убедить киевскую власть согласиться на компромиссы, о которых мы говорим", – сказал Путин.

В то же время Кремль продолжает настаивать на своих максималистских требованиях. В частности, Москва требует передачи ей всей территории Донецкой области, включая районы, которые российская армия так и не смогла захватить за более чем десять лет войны.

Кроме темы переговоров, Путин в очередной раз заявил о продолжении наступательных действий российской армии в Украине. Он также намекнул на возможность широкого применения баллистических ракет средней дальности "Орешник", которые Россия использует для ударов по украинской территории.

По словам главы Кремля, российское командование якобы анализирует результаты предыдущих запусков для дальнейшего использования этого вооружения.

Мы все просчитали до миллиметра. Это важно для нас, чтобы в будущем принимать решение о полномасштабном использовании "Ерешников" по назначению,

– заявил Путин.

Кого Зеленский предложил Путину приобщить к переговорам?

Владимир Зеленский в открытом письме к российскому диктатору Владимиру Путину Владимиру Путину высказался относительно будущего переговорного процесса между Киевом и Москвой. Глава государства подчеркнул, что к двусторонним переговорам должны присоединиться международные партнеры, которые способны гарантировать выполнение возможных договоренностей.

По мнению Зеленского, важную роль в этом процессе должна играть Европа, ведь война идет именно на европейском континенте. Он подчеркнул, что европейские страны имеют реальные возможности влиять на ситуацию с безопасностью в регионе и могут стать гарантами будущих решений.

Также президент подчеркнул необходимости участия Соединенных Штатов в переговорном процессе. По его словам, именно привлечение США и Европы может помочь сформировать новую архитектуру безопасности для Украины и всего региона.

Зеленский напомнил, что предыдущие договоренности с Россией, в частности Минские соглашения, не обеспечили мира, поэтому нужны новые действенные механизмы. В то же время он призвал не затягивать процесс формальностями и техническими консультациями, а искать реальные ответы на ключевые вопросы завершения войны.