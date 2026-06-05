Глава Кремля вкотре заявив про нібито домовленості з президентом США Дональдом Трампом щодо майбутнього врегулювання конфлікту. Про це пише Bloomberg.

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Чому Путін відкинув роль Європи у переговорах щодо України?

На думку російського лідера, держави ЄС втратили право претендувати на роль нейтральної сторони через підтримку України.

Як Європейський Союз чи окремі країни ЄС можуть виступати посередниками, коли вони безпосередньо допомагають країні, з якою ми перебуваємо у збройному конфлікті? Як вони можуть бути посередниками? Посередництво передбачає нейтралітет,

– заявив Путін.

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Зараз Німеччина, Франція та Велика Британія вивчають можливість організації нового переговорного формату між Україною та Росією. За даними західних джерел, представники трьох найбільших економік Європи вже обговорювали таку ініціативу як між собою, так і з українською стороною.

Під час виступу глава Кремля також повернувся до теми переговорів із президентом США Дональдом Трампом. Путін вкотре заявив, що після їхньої зустрічі в Анкориджі існує певне бачення компромісної мирної угоди. За його словами, європейські країни можуть допомогти завершенню війни лише в тому разі, якщо переконуватимуть Київ погодитися на російські умови.

"Держави Європейського Союзу можуть допомогти не шляхом постачання зброї, а шляхом спроб переконати київську владу погодитися на компроміси, про які ми говоримо", – сказав Путін.

Водночас Кремль продовжує наполягати на своїх максималістських вимогах. Зокрема, Москва вимагає передачі їй усієї території Донецької області, включно з районами, які російська армія так і не змогла захопити за понад десять років війни.

Крім теми переговорів, Путін вкотре заявив про продовження наступальних дій російської армії в Україні. Він також натякнув на можливість ширшого застосування балістичних ракет середньої дальності "Орешник", які Росія використовує для ударів по українській території.

За словами глави Кремля, російське командування нібито аналізує результати попередніх запусків для подальшого використання цього озброєння.

Ми все прорахували до міліметра. Це важливо для нас, щоб у майбутньому приймати рішення про повномасштабне використання "Орешників" за призначенням,

– заявив Путін.

Кого Зеленський запропонував Путіну долучити до перемовин?

Володимир Зеленський у відкритому листі до російського диктатора Володимира Путіна висловився щодо майбутнього переговорного процесу між Києвом і Москвою. Глава держави наголосив, що до двосторонніх переговорів мають долучитися міжнародні партнери, які здатні гарантувати виконання можливих домовленостей.

На думку Зеленського, важливу роль у цьому процесі повинна відігравати Європа, адже війна триває саме на європейському континенті. Він підкреслив, що європейські країни мають реальні можливості впливати на безпекову ситуацію в регіоні та можуть стати гарантами майбутніх рішень.

Також президент наголосив на необхідності участі Сполучених Штатів у переговорному процесі. За його словами, саме залучення США та Європи може допомогти сформувати нову архітектуру безпеки для України та всього регіону.

Зеленський нагадав, що попередні домовленості з Росією, зокрема Мінські угоди, не забезпечили миру, тому потрібні нові дієві механізми. Водночас він закликав не затягувати процес формальностями та технічними консультаціями, а шукати реальні відповіді на ключові питання завершення війни.