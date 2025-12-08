В Еврокомиссии сделали заявление после встречи Зеленского с Коалицией желающих
Руководительница Еврокомиссии выступила с заявлением после завершения встречи Коалиции желающих. Урсула фон дер Ляйен отметила, что страны ЕС будут действовать, объединенные в поддержке Украины и в защите Европы.
Об этом заявила Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после заседания в формате "Коалиции желающих" 8 декабря, пишет 24 Канал.
Что в Еврокомиссии говорят о встрече Коалиции желающих?
Урсула фон дер Ляйен проинформировала президента Зеленского и присутствующих лидеров о двух ключевых приоритетах – поддержку Украины и повышение оборонной готовности Европы.
Мы все знаем, что стоит на кону, и мы знаем, что у нас больше нет времени на промедление. Обеспечение финансовой поддержки поможет обеспечить выживание Украины, и это решающий акт европейской обороны,
– заявила она.
Президент Еврокомиссии отметила, что в эту новую эру геоэкономика идет бок о бок с геополитикой. "Мы знаем о резком влиянии наших санкций на военную экономику России. Вместе с нашими союзниками Европа имеет средства и желание усилить давление на Россию, чтобы она садилась за стол переговоров", – продолжила она.
Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что в то время, как Украина прилагает настоящие дипломатические усилия для достижения мира, Россия постоянно обманывает и медлит, высмеивает дипломатию и усиливает удары, делая вид, что стремится к миру.
"Нас объединяют не только оборонные интересы, но и общие ценности. И именно так мы будем действовать. Объединенные в поддержке Украины и в защите Европы", – резюмировала руководительница Еврокомиссии.
Что известно о переговорах в Лондоне?
Напомним, что 8 декабря в лондонской резиденции премьер-министра Кира Стармера состоялась встреча лидеров Великобритании, Франции, Германии и Украины Франции Германии и Украины.
Зеленский рассказал, что стороны подробно обсудили совместную дипломатическую работу с американской стороной, согласовали общую позицию относительно важности гарантий безопасности, реконструкции и следующие шаги.
Источник из Елисейского дворца сообщил журналистам, что встреча в Лондоне "позволила продолжить совместную работу" над американским мирным планом и над тем, какую роль в нем может сыграть Европа.