Способны "перебрать руль" у США: Европа готова к переговорам с Путиным

Представитель канцлера Германии заявил, что европейские лидеры готовы к переговорам с Путиным. Стефан Корнелиус добавил, что диалог будет проходить "в тесной координации с США".

Об этом сообщили в Politico.

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Что в Европе говорят о переговорах с Россией?

По словам Корнелиуса, европейские лидеры готовы взять ведущую роль в переговорах по окончанию войны между Россией и Украиной. Представитель Мерца отметил, что этот процесс сейчас приобретает новые обороты.

Еще одним новым событием является то, что мы продолжаем переговорный процесс, который в значительной степени возглавили США. Мы делаем это в тесной координации с США,

– заявил Корнелиус.

Мерц вместе с лидерами Франции, Великобритании и президентом Украины Владимиром Зеленским 7 июня призвал к прямым переговорам с участием США и Европы и назвал условия мира, в частности полное прекращение огня.

Корнелиус сообщил, что европейские лидеры дополнительно согласуют подход к возможным мирным переговорам на саммите G7 в Эвиане и на заседании Европейского совета в Брюсселе.

В издании отметили, что позиция Кремля по диалогу пока неизвестна, а для старта прямых переговоров возможно понадобится несколько недель или даже месяцев.

Последние новости о переговорах между Украиной и Россией

Папа Римский Лев XIV призвал Россию вернуться к переговорам с Украиной – заявление прозвучало после новых вражеских атак, которые унесли жизни по меньшей мере 15 человек и ранили более 70.

Полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон рассказал 24 Каналу, что Зеленский до ноября рассматривает возможность завершить горячую фазу войны. Такая перспектива является реалистичной. Трамп понимает, что если он хочет достичь успеха на промежуточных выборах в США, ему надо обеспечить, чтобы Украина получила справедливое прекращение боевых действий.

Владимир Путин все же ознакомился с письмом, которое прислал ему Владимир Зеленский. Российский диктатор заявил, что пока "не видит смысла" во встрече с президентом Украины.