Об этом сообщает Vatican News.

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Что Папа Римский говорит о войне в Украине?

Папа Лев XIV во время полета в Мадрид пообщался с журналистами на борту самолета. Понтифик отметил необходимость возобновления переговоров и скорейшего прекращения войны.

Нужно вернуться к переговорам. Нужно оказывать давление, чтобы насилие и война закончились и было найдено решение,

– сказал он.

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По его словам, из-за войны погибает "слишком много людей" и ситуацию нужно остановить.

Папа Римский также прокомментировал другие конфликты и войны, которые продолжаются в мире. В частности, понтифик вспомнил Ливан, отметив, что Ватикан внимательно следит за ситуацией в стране и поддерживает постоянные контакты с местными религиозными структурами.

Его также спросили, существует ли в Иране "справедливая война". В ответ понтифик сказал, что такие критерии там не применяются. Папа добавил, что концепция "справедливой войны" сформировалась в те времена, когда человечество еще не могло представить современный уровень вооружений и их разрушительную силу.

Напомним, Папа Римский Лев XIV уже не впервые высказывается о войне в Украине. В частности, зимой 2026 года он отреагировал на масштабные российские обстрелы энергосистемы Украины.

Тогда понтифик заявил, что новые удары наносят значительный ущерб гражданам, особенно в условиях снижения температуры и увеличенной потребности в электро- и теплоснабжении. Он также призвал прекратить насилие и возобновить усилия для достижения мира.