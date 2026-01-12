Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию понтифика в соцсети Х.

Что Папа Римский говорит о войне?

Папа Римский прокомментировал постоянные российские обстрелы энергосистемы Украины.

По его словам, новые удары наносят значительный ущерб гражданам, особенно в условиях снижения температуры и увеличенной потребности в электро- и теплоснабжении.

В Украине новые серьезные атаки на энергетическую инфраструктуру в условиях усиления холодов наносят значительный ущерб гражданскому населению. Я молюсь за тех, кто страдает, и вновь призываю прекратить насилие и возобновить усилия для достижения мира,

– написал Папа Римский Лев XIV.

Напомним, в конце декабря в традиционном обращении на Рождество Папа Лев XIV также призвал особенно молиться за страждущий украинский народ. В то же время в обращении к верующим слово "Россия" не прозвучало.

