Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію понтифіка в соцмережі Х.
Читайте також Ватикан уже розробив план візиту Папи Римського до України, але є труднощі
Що Папа Римський каже про війну?
Папа Римський прокоментував постійні російські обстріли енергосистеми України.
За його словами, нові удари завдають значної шкоди громадянам, особливо в умовах зниження температури і збільшеної потреби в електро- і теплопостачанні.
В Україні нові серйозні атаки на енергетичну інфраструктуру в умовах посилення холодів завдають значної шкоди цивільному населенню. Я молюся за тих, хто страждає, і знову закликаю припинити насильство і відновити зусилля для досягнення миру,
– написав Папа Римський Лев XIV.
Нагадаємо, наприкінці грудня у традиційному зверненні на Різдво Папа Лев XIV також закликав особливо молитися за стражденний український народ. Водночас у зверненні до вірян слово "Росія" не прозвучало.
Росіяни б'ють по енергетиці: останні новини
В ніч на 12 січня росіяни атакували Україну дронами-камікадзе. На Чернігівщині внаслідок російського обстрілу було пошкоджено важливий енергооб'єкт у Новгород-Сіверському районі. Атака спричинила знеструмлення в низці населених пунктів регіону.
Тим часом на Київщині близько 3 тисяч споживачів досі залишаються без електрики. Найбільше пошкоджень зафіксовано у Василькові та Обухові. Також є чимало точкових аварій – кожна з них потребує окремого рішення й часу.
Росія також зруйнувала котельню у Краматорську. Наразі спеціалісти теплопостачальної організації разом із представниками керівної компанії "Ладіс" докладають усіх можливих зусиль, щоб якомога швидше відновити подачу тепла.