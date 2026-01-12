Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію понтифіка в соцмережі Х.

Що Папа Римський каже про війну?

Папа Римський прокоментував постійні російські обстріли енергосистеми України.

За його словами, нові удари завдають значної шкоди громадянам, особливо в умовах зниження температури і збільшеної потреби в електро- і теплопостачанні.

В Україні нові серйозні атаки на енергетичну інфраструктуру в умовах посилення холодів завдають значної шкоди цивільному населенню. Я молюся за тих, хто страждає, і знову закликаю припинити насильство і відновити зусилля для досягнення миру,

– написав Папа Римський Лев XIV.

Нагадаємо, наприкінці грудня у традиційному зверненні на Різдво Папа Лев XIV також закликав особливо молитися за стражденний український народ. Водночас у зверненні до вірян слово "Росія" не прозвучало.

