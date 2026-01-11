Об'єкт забезпечував теплопостачанням мікрорайон "Кондиціонер". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Краматорську міськраду.
Які наслідки атаки на котельню?
Наразі спеціалісти теплопостачальної організації разом із представниками керівної компанії "Ладіс" докладають усіх можливих зусиль, щоб якомога швидше відновити подачу тепла. До того ж ситуація значно ускладнена через суттєве зниження температури зовнішнього повітря.
За таких умов, з метою запобігання замерзанню води та пошкодженню трубопроводів у разі відсутності теплоносія, управляюча компанія вимушена здійснювати злив води з систем тепломереж та водопостачання,
– йдеться у повідомленні.
У міськраді звертають особливу увагу мешканців на важливий момент: управляюча компанія не може технічно здійснити злив води з сантехнічних приладів, які розташовані безпосередньо всередині квартир (до них належать сифони, унітази, зливні бачки, водонагрівачі, крани тощо).
Зауважте! Вода, що залишиться в цих приладах, може замерзнути й спричинити їхнє пошкодження, що призведе до значних матеріальних збитків.
У "Ладіс" підкреслюють, що внутрішньоквартирна сантехніка знаходиться у зоні відповідальності власників житла. Тому мешканців наполегливо просять самостійно злити воду з усіх сантехнічних приладів у своїх квартирах.
Що відомо про останні удари росіян по енергетиці України?
Внаслідок російської атаки 7 січня пошкоджень зазнала енергетична інфраструктура, що призвело до блекауту в Дніпропетровській та Запорізькій областях. Наразі електропостачання вдалося відновити й у цих регіонах продовжують діяти стабілізаційні графіки відключень світла.
9 січня Київ став мішенню комбінованої повітряної атаки, яка також спричинила руйнування критичної інфраструктури столиці. Як наслідок, у багатьох районах Києва виникли значні перебої з електропостачанням, водопостачанням та опаленням.
Наслідки удару досі не дозволяють повністю стабілізувати ситуацію у столиці. Так, на Лівому березі, у частині Голосіївського та Печерського районів міста тривають екстрені відключення.