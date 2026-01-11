Об'єкт забезпечував теплопостачанням мікрорайон "Кондиціонер". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Краматорську міськраду.

Дивіться також Росія тероризувала Рівненську область дронами цілий день: які наслідки атаки

Які наслідки атаки на котельню?

Наразі спеціалісти теплопостачальної організації разом із представниками керівної компанії "Ладіс" докладають усіх можливих зусиль, щоб якомога швидше відновити подачу тепла. До того ж ситуація значно ускладнена через суттєве зниження температури зовнішнього повітря.

За таких умов, з метою запобігання замерзанню води та пошкодженню трубопроводів у разі відсутності теплоносія, управляюча компанія вимушена здійснювати злив води з систем тепломереж та водопостачання,

– йдеться у повідомленні.

У міськраді звертають особливу увагу мешканців на важливий момент: управляюча компанія не може технічно здійснити злив води з сантехнічних приладів, які розташовані безпосередньо всередині квартир (до них належать сифони, унітази, зливні бачки, водонагрівачі, крани тощо).

Зауважте! Вода, що залишиться в цих приладах, може замерзнути й спричинити їхнє пошкодження, що призведе до значних матеріальних збитків.

У "Ладіс" підкреслюють, що внутрішньоквартирна сантехніка знаходиться у зоні відповідальності власників житла. Тому мешканців наполегливо просять самостійно злити воду з усіх сантехнічних приладів у своїх квартирах.

Що відомо про останні удари росіян по енергетиці України?