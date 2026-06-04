Европа готовится к возможным переговорам с Россией: в Германии сделали заявление

В Германии считают, что между Европой и Россией постепенно появляется пространство для переговоров по войне в Украине. В то же время в Берлине отмечают, что любой диалог возможен только после создания эффективного механизма представительства интересов ЕС.

Пока страны ЕС не могут прийти к согласию относительно того, кто должен вести такие контакты от имени блока. Об этом пишет Sky News со ссылкой на немецкого чиновника.

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Что известно о возможности переговоров между Европой и Россией?

По словам собеседника издания, в Берлине видят признаки того, что между европейскими государствами и Москвой со временем может начаться переговорный процесс. Однако перед этим Европейский Союз должен определить механизм, который позволит вести переговоры эффективно и одновременно гарантировать защиту общих интересов государств-членов.

В немецком правительстве считают, что важную роль в потенциальных контактах с Россией может играть формат E3, в который входят Германия, Франция и Великобритания. Именно эта группа уже неоднократно выступала координатором ключевых дипломатических инициатив Европы в вопросах безопасности и международной политики.

В то же время собеседник предостерег, что быстрых решений ожидать не стоит. По его оценке, до начала реальных переговоров между Европой и Россией могут пройти еще несколько месяцев.

Параллельно в Европейском Союзе продолжаются дискуссии о возможном назначении специального представителя, который мог бы вести переговоры с Россией от имени европейских стран. Как пишет Politico, среди государств-членов нет единой позиции относительно такой идеи.

Часть стран поддерживает создание отдельной переговорной должности, считая, что Европа должна усиливать собственную дипломатическую субъектность на фоне постепенного сокращения посреднической роли Соединенных Штатов.

В то же время другие страны опасаются, что появление отдельного представителя может быть воспринято Москвой как сигнал к ослаблению санкционного и политического давления на Кремль еще до достижения реальных результатов в вопросе прекращения войны.

По информации западных медиа, среди потенциальных кандидатов на роль переговорщика уже обсуждают президента Европейского совета Антониу Кошту, президента Финляндии Александра Стубба, бывшего премьер-министра Италии Марио Драги, экс-президента Финляндии Саули Нийнистьо и бывшего председателя Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера.

Несмотря на появление дискуссий о возможном диалоге с Москвой, часть европейских лидеров продолжает выступать против любых переговоров без предварительных шагов со стороны России. В частности, президент Литвы Гитанас Науседа ранее заявил, что переговоры не будут иметь смысла до тех пор, пока Кремль не продемонстрирует реального желания прекратить полномасштабную агрессию против Украины.

Между тем российский президент Владимир Путин предложил кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера на роль представителя Европейского Союза в потенциальных переговорах. Однако, по данным Reuters, в немецком правительстве такую идею восприняли без энтузиазма из-за многолетних тесных связей экс-политика с Кремлем.

Как комментирует возможность переговоров Зеленский?

Владимир Зеленский заявил, что готов уже сейчас начать прямые переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным для завершения войны. По его словам, Украина не должна ждать, пока Соединенные Штаты решат другие международные конфликты и вернутся к украинскому вопросу.

Президент подчеркнул, что готов к прямому диалогу с Кремлем ради достижения мира. В то же время он отметил, что сейчас главным внешнеполитическим приоритетом Вашингтона является ситуация вокруг Ирана и возможное мирное соглашение с Тегераном. По мнению Зеленского, именно этим частично объясняется отсрочка визитов американских представителей, привлеченных к переговорному процессу.

Несмотря на это, глава государства подчеркнул, что роль США остается чрезвычайно важной, поскольку они являются самым влиятельным партнером Украины. Президент убежден, что Вашингтон имеет достаточно рычагов влияния, чтобы побудить Россию к прекращению войны.

Между тем в Кремле продолжают выдвигать собственные условия завершения боевых действий, связывая возможность мира с выполнением требований Москвы.