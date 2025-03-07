Сенатор Грэм, призвавший Зеленского уйти в отставку, обвинил Путина в наглом поведении

Уже 10 марта украинская делегация прибудет в Саудовскую Аравию для переговоров с американской стороной, где могут подписать соглашение о полезных ископаемых. Между тем сенатор Грэм обратил внимание на отсутствие заинтересованности у Кремля в мирном завершении войны.

После скандальной встречи в Овальном кабинете Линдси Грэм призвал Зеленского или измениться, или уйти в отставку. Впрочем, после того, как Киев заверил администрацию США, что готов к миру, сенатор-республиканец начал атаковать Путина, передает 24 Канал.

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Грэм пригрозил Путину

Грэм в соцсети "Х" сделал пост о войне в Украине. Он отметил, что Киев за последние двое суток сделал серьезные объявления о прекращении огня, соглашение о полезных ископаемых и свою готовность участвовать в мирных переговорах.

Зато Россия откровенно игнорирует мирную инциативу Трампа.

Путин дерзко публично сопротивляется предложениям президента Трампа. Если Путин откажется серьезно сесть за стол переговоров о мире, я надеюсь и ожидаю, что президент Трамп введет дополнительные экономические санкции против банковского и энергетического секторов России, а при необходимости – применит массовые тарифы,

– подчеркнул сенатор.

Грэм отметил, что влияние санкций на уже и так слабую экономику России заставит ее сесть за стол переговоров.

К слову, ранее готовность США усилить санкции против России выразил министр финансов Скотт Бессен.

Напомним, что в последнем из заявлений Путин утверждал, что не пойдет ни на какие уступки ради мира. Мол, России "ничего чужого не нужно", но "своего" она не отдаст.