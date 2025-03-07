Після скандальної зустрічі в Овальному кабінеті Ліндсі Грем закликав Зеленського або змінитися, або піти у відставку. Втім, після того, як Київ запевнив адміністрацію США, що готовий до миру, сенатор-республіканець почав атакувати Путіна, передає 24 Канал.

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Грем пригрозив Путіну

Грем у соцмережі "Х" зробив допис щодо війни в Україні. Він зауважив, що Київ за останні дві доби зробив серйозні оголошення про припинення вогню, угоду про корисні копалини та свою готовність брати участь у мирних переговорах.

Натомість Росія відверто ігнорує мирну інціативу Трампа.

Путін зухвало публічно чинить опір пропозиціям президента Трампа. Якщо Путін відмовиться серйозно сісти за стіл переговорів про мир, я сподіваюся і очікую, що президент Трамп запровадить додаткові економічні санкції проти банківського та енергетичного секторів Росії, а за необхідності – застосує масові тарифи,

– наголосив сенатор.

Грем зазначив, що вплив санкцій на вже й так слабку економіку Росії змусить її сісти за стіл переговорів.

До слова, раніше готовність США посилити санкції проти Росії висловив міністр фінансів Скотт Бессен.

Нагадаємо, що в останній із заяв Путін стверджував, що не піде на жодні поступки заради миру. Мовляв, Росії "нічого чужого не потрібно", але "свого" вона не віддасть.