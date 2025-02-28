Він також заявив, що угоду про копалини, яку мали підписати, можна реанімувати, але треба призначити іншого перемовника від України. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Голос Америки".

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Грем заявив, що вести бізнес із Зеленським неможливо

Грем сказав, що мав розмову із Зеленським перед візитом до Білого дому, у якій просив його "не вестися на наживку". А поведінку українського глави назва "неповагою".

"Я думаю, що Україна і США є важливими, але чи може досягти Зеленський домовленості зі Штатами після того, що відбулося, я не знаю", – заявив Грем.

Він сказав, що Трамп "шокований", а також додав, що команда президента США попереджала Зеленського про розмову щодо гарантій безпеки та угоди, якою б пишався американський очільник.

Ми говорили Зеленському, що будемо обговорювати безпекові гарантії і про решту, і це була б угода на 500 мільярдів доларів, це була б угода, якою б пишався Трамп, але Зеленський жахливо поводився на зустрічі, і я думаю, що переконати американський народ, що він є гарним бізнес-партнером практично неможливо,

– додав сенатор.

На його думку, Зеленський повинен піти з посади президента або прислати когось, з ким "можна вести бізнес". Або ж, за словами Грема, "він мусить змінитися".

Окрім того, сенатор висловив думку, що народ США також вважає те, як Зеленський опонував Трампу, "за межами".

До слова, заклик Грема про відставку президента України підтримав Ілон Маск, назвавши це "дуже великою справою".