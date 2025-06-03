Фидан и Рубио обсудили по телефону переговоры Украины и России в Стамбуле

Глава МИД Турции и госсекретарь США Марко Рубио созвонились по телефону. Министры обсудили переговоры России и Украины, которые прошли в Стамбуле 2 июня.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Anadolu Ajansı.

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Какие темы затронули Фидан и Рубио в звонке

Согласно информации, полученной агентством из источников в Министерстве иностранных дел Турции, в телефонном разговоре 3 июня Хакан Фидан и Марко Рубио обсуждали шаги, принятые для прекращения войны между Россией и Украиной, и результаты переговоров, состоявшихся в Стамбуле 2 июня.

В телефонном режиме турецкий и американский министры также обсудили последние события в Сирии и Секторе Газа.

К слову, ранее издание ABC News рассказало, что в администрации Дональда Трампа разочарованы, но не удивлены требованиям России к Украине относительно 30-дневного перемирия. В Вашингтоне считают, что так называемый российский "меморандум" содержит ряд пунктов, которые как Украина, так и администрация Трампа считают неприемлемыми.

В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков цинично заявил, что "не стоит ждать прорывов" от второго раунда переговоров между делегациями. В то же время представитель Кремля сказал, что "работа продолжается" в направлении окончания войны.