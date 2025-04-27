Нынешние встречи США с Россией и Украиной – это не мирные переговоры, – Ходжес

С началом второй трамповской каденции стартовали так называемые российско-американские и украинско-американские консультации по завершению войны. Бен Ходжес не считает их реальными мирными переговорами.

В эфире телемарафона экс-командующий армии США в Европе Бен Ходжес заявил, что "все эти консультации, направлены на достижение прекращения огня, очень далеки от поисков реального мира", передает 24 Канал.

Смотрите также Украина стала более уязвимой для кибератак России из-за сокращения помощи США, – Bloomberg

Переговоры о мире еще и не начинались

Ходжес подчеркнул, что все "эти разговоры, происходящие повсюду, и в Овальном кабинете, и в Киеве, и в Эр-Рияде, – это на самом деле только первая фаза, подготовительная". Вторая фаза – достижение настоящего перемирия и принуждение России его соблюдать. И вот после этого наступит третья фаза – настоящие мирные переговоры.

То, что происходит сейчас, не является мирными переговорами. И просто абсурдно, когда в команде Трампа опускают руки в отчаянии. Они даже не могут заставить Россию согласиться на настоящее перемирие,

– подытожил Бен Ходжес.

Генерал-лейтенант в отставке считает, что у Украины непроигрышные позиции на фронте. Поэтому Киев не должен соглашаться на плохую сделку, предложенную США.