Уиткофф заявил, что "Россия остается преданной достижению мира": что говорят сами россияне

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что Россия якобы "остается преданной достижению мира в Украине". США и представители страны-террористки имели "продуктивные" переговоры в последние дни.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Виткоффа в X 22 декабря.

Смотрите также Выглядит очень плохо, – политолог разобрал, какие сигналы Путин посылает россиянам

Что сказал Виткофф о переговорах с Россией?

Уиткофф заявил, что в течение последних двух дней во Флориде российский спецпосланник Кирилл Дмитриев провел "продуктивные и конструктивные встречи" с американской делегацией для продвижения мирного плана президента Трампа по Украине.

Вместе с Уиткоффом на переговорах был зять Трампа Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум.

Россия остается полностью преданной достижению мира в Украине. Россия высоко ценит усилия и поддержку Соединенных Штатов в урегулировании украинского конфликта и восстановлении глобальной безопасности,

– заявил спецпосланник американского президента.

Что сказал Дмитриев?

Между тем сам Кирилл Дмитриев почти никак не прокомментировал результаты переговоров и заявления Виткоффа. Он лишь намекнул, что следующая встреча с американцами якобы пройдет в Москве.

Спасибо, Майами. В следующий раз – Москва,

– написал россиянин.

А еще опубликовал свое фото в футболке с надписью "Next time in Moscow", отсылаясь к фразе Путина на переговорах в Анкоридже.

Также Дмитриев ответил на вопрос, мешают ли "разжигатели войны" проведению переговоров.

"Не смогли", – сказал тот.

Мирные переговоры: последние новости