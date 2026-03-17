Война без этого не закончится: Лавров выдвинул новый ультиматум для мира, – ISW

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не согласится завершить войну без полного выполнения своих требований. Даже возможное признание Украиной оккупированных территорий не меняет позицию Кремля.

Россия отказывается от любого мирного урегулирования, которое не предусматривает выполнения всех ее требований. Об этом Лавров сообщил 16 марта во время совместной пресс-конференции с главой МИД Кении Мусалией Мудавади, говорится в новом аналитическом отчете Института изучения войны.

Что хочет сделать Россия?

По словам Лаврова, даже если Украина признает "реалии на земле" и полностью уступит Донбасс, это не станет основанием для завершения войны. Он также назвал действующую украинскую власть "первопричиной" конфликта.

Отдельно глава российского МИД раскритиковал возможное размещение европейских миротворческих сил на территории Украины, назвав их "оккупационными". Такая риторика, как отмечается, свидетельствует о попытках Кремля поставить под сомнение суверенитет Украины относительно приглашения международных сил на собственную территорию.

В России продолжают настаивать на своих максималистских требованиях, среди которых:

ограничение расширения НАТО,

нейтральный статус Украины,

"демилитаризация",

смена действующей власти.

Кремль неоднократно заявлял, что не готов отступать от этих позиций даже в рамках переговоров с участием США и Украины.

