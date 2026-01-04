В мирных переговорах есть прогресс, но гарантии безопасности остаются открытыми, – NYT
- Переговоры между Украиной и Россией продвигаются, но гарантии безопасности остаются неопределенными.
- Украина ищет гарантии безопасности, подобные Статье 5 НАТО, чтобы уменьшить риск нового нападения со стороны России.
Последние переговоры с США приблизили Украину и Россию к заключению мирного соглашения, которое могло бы учесть интересы обеих сторон. В то же время президент Владимир Зеленский отметил, что мир возможен только при наличии надежных гарантий безопасности для Украины.
Украина надеется, что гарантии будут подобны статье 5 НАТО. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The New York Times.
Почему вопрос гарантий безопасности остается самым сложным в переговорах?
Как пишет СМИ, именно вопрос гарантий безопасности остается одним из самых сложных. До сих пор не определено, как они будут работать и какие страны будут их предоставлять. Украина ищет конкретные механизмы, чтобы уменьшить риск нового нападения со стороны России.
В субботу 3 января в Украину прибыли советники по национальной безопасности из стран-партнеров для обсуждения деталей проекта мирного плана. Зеленский сообщил, что работа над гарантиями безопасности, планом восстановления и пошаговым планом действий для прекращения войны активно продвигается, и надеется на завершение работы уже в январе. Вскоре будут продолжаться переговоры с представителями "коалиции желающих" и США.
Почему гарантиям безопасности уделено наибольшее внимание?
Журналисты напоминают, что особое внимание к гарантиям обусловлено опытом Будапештского меморандума. Тогда Украина отдала ядерное оружие в обмен на гарантии безопасности, которые оказались недостаточно конкретными и не включали обещание военной помощи. Отсутствие четких обязательств дало России возможность для вторжения в 2014 году.
Обратите внимание! В проекте нового мирного плана предусмотрено, что США, НАТО и некоторые европейские страны могут предоставить Украине гарантии, подобные Статье 5 Альянса, обязывающей членов НАТО приходить на помощь в случае нападения.
Также планируется сохранение численности ВСУ на уровне 800 тысяч военнослужащих при поддержке западных партнеров, членство Украины в ЕС в определенный срок и двустороннее соглашение по безопасности с США.
Зеленский подчеркнул, что европейская военная поддержка будет поступать от "коалиции желающих", а некоторые страны уже заявили о готовности разместить свои войска на территории Украины в рамках этих усилий.
Что известно о мирном плане для завершения войны в Украине?
Мирный план состоит из основного документа, который содержит 20 пунктов. Также есть отдельные документы, которые сосредоточены на гарантиях безопасности и послевоенном восстановлении страны.
Согласно пунктам плана, соглашение предусматривает подтверждение суверенитета Украины, гарантии безопасности от США, НАТО и партнеров, а также членство Украины в ЕС. Россия обязуется придерживаться политики ненападения и вывести войска из определенных регионов, а все стороны соглашаются на контроль за линией соприкосновения и демилитаризацию ключевых объектов.
По словам президента Украины территориальные вопросы и контроль над ЗАЭС остаются на доработке. Сторонам сложно прийти к общему решению.