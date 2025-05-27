У Трампа рассказали, получили ли уже предложения с условиями для мира от Киева и Москвы

Во время прямых переговоров в Стамбуле 16 мая Россия и Украина договорились подготовить документы с условиями для прекращения огня, а затем ими обменяться. В США выразили надежду, что предложения сторон будут иметь реалистичный подход и содержать взаимные уступки.

После разговора Трампа и Путина Россия пообещала прислать США условия для достижения прекращения огня с Украиной, передает 24 Канал.

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Что известно

Впрочем, по словам спецпредставителя Трампа Кита Келлога, пока Москва не передала Вашингтону перечень своих условий для завершения боевых действий. Зато администрация Трампа уже получила соответствующий список от Киева.

На Россию нужно и в дальнейшем оказывать давление, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров,

– подчеркнул Келлог.

Напомним, что Кремль пообещал представить Украине меморандум со своими условиями для прекращения огня сразу после масштабного обмена пленными, который завершился 25 мая. Впрочем, пока россияне этого не сделали.

Между тем в Институте изучения войны предположили, каким может быть содержание этого российского меморандума.