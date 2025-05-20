Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление госсекретаря США Марка Рубио, которого цитирует издание Politico.

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Что говорит Рубио о мирных предложениях России по войне

Марко Рубио заявил, что, насколько он понимает, россияне собираются подготовить условия, которые им понадобятся для достижения прекращения огня в Украине, что затем позволит начать более широкие переговоры.

Мы ждем эти условия, и тогда мы будем иметь гораздо лучшее понимание, на что рассчитывает Путин, как только увидим, какими будут эти условия,

– сказал Рубио комитету Сената на публичных слушаниях.

В Politico отметили, что замечания госсекретаря США стали очередным признаком того, что Вашингтон не спешат менять свою позицию в отношении России, даже несмотря на то, что многие европейские чиновники и законодатели считают, что Путин тянет время.

Журналисты подчеркнули, что двухчасовой телефонный разговор Трампа с Путиным в понедельник не привела ни к каким прорывам по прекращению огня или переговоров об окончании боевых действий. Это разочаровало европейских и украинских союзников Вашингтона, которые хотят видеть, как США сделают больше для усиления давления на Путина.

В то же время Марко Рубио назвал переговоры в Стамбуле на прошлой неделе между Россией и Украиной, которые завершились соглашением об обмене 1 000 военнопленными, положительным шагом, но сказал, что "мы еще не видим шагов к миру".

К слову, Рубио также сказал, что Дональд Трамп не пошел на никакие уступки Владимиру Путину с начала президентства. По словам госсекретаря США, санкции против России остаются, и поставки оружия Украине продолжаются.