Геополитика Европа Макрон раскрыл главный вопрос мирных переговоров по Украине
8 декабря, 19:40
Макрон раскрыл главный вопрос мирных переговоров по Украине

Тимур Еремьянц
Основні тези
  • Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что переговоры в Лондоне направлены на сближение позиций США, Европы и Украины.
  • Макрон считает, что после достижения сближения стороны могут перейти к обеспечению наилучших условий для Украины и коллективной безопасности.

Президент Франции прокомментировал переговоры в Лондоне с участием Владимира Зеленского. По его мнению, они направлены на сближение позиций США, Европы и Украины.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на France 24.

Что Макрон говорит о переговорах?

По мнению французского лидера, переговоры в Лондоне 8 декабря направлены на поиск сближения между позициями США, европейских и украинских союзников относительно возможного мирного урегулирования для прекращения российского вторжения.

Я считаю, что главным вопросом является сближение наших общих позиций – европейцев и украинцев – с Соединенными Штатами для завершения этих мирных переговоров,
– заявил Эммануэль Макрон.

По его мнению, после этого все стороны смогут перейти к новой фазе, целью которой будет обеспечение наилучших возможных условий для Украины, для европейцев и для коллективной безопасности.

Как прошли мирные переговоры в Лондоне?

  • Напомним, что 8 декабря в лондонской резиденции премьер-министра Кира Стармера состоялась встреча лидеров Великобритании, Франции, Германии и Украины.

  • Источник Елисейского дворца сообщил журналистам, что встреча в Лондоне позволила продолжить совместную работу над американским мирным планом и обсудить вклад Европы.

  • В то же время работа еще продолжается: нужно проработать более надежные гарантии безопасности и предложения по послевоенной реконструкции Украины.