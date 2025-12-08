Макрон раскрыл главный вопрос мирных переговоров по Украине

Президент Франции прокомментировал переговоры в Лондоне с участием Владимира Зеленского. По его мнению, они направлены на сближение позиций США, Европы и Украины.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на France 24.

Что Макрон говорит о переговорах?

По мнению французского лидера, переговоры в Лондоне 8 декабря направлены на поиск сближения между позициями США, европейских и украинских союзников относительно возможного мирного урегулирования для прекращения российского вторжения.

Я считаю, что главным вопросом является сближение наших общих позиций – европейцев и украинцев – с Соединенными Штатами для завершения этих мирных переговоров,

– заявил Эммануэль Макрон.

По его мнению, после этого все стороны смогут перейти к новой фазе, целью которой будет обеспечение наилучших возможных условий для Украины, для европейцев и для коллективной безопасности.

Как прошли мирные переговоры в Лондоне?