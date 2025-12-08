Макрон розкрив головне питання мирних переговорів щодо України

Президент Франції прокоментував переговори в Лондоні за участі Володимира Зеленського. На його думку, вони спрямовані на зближення позицій США, Європи та України.

Про це пише 24 Канал із посиланням на France 24.

Що Макрон каже про переговори?

На думку французького лідера, переговори в Лондоні 8 грудня спрямовані на пошук зближення між позиціями США, європейських та українських союзників щодо можливого мирного врегулювання для припинення російського вторгнення.

Я вважаю, що головним питанням є зближення наших спільних позицій – європейців і українців – зі Сполученими Штатами для завершення цих мирних переговорів,

– заявив Еммануель Макрон.

На його думку, після цього всі сторони зможуть перейти до нової фази, метою якої буде забезпечення найкращих можливих умов для України, для європейців і для колективної безпеки.

Як відбулися мирні переговори в Лондоні?