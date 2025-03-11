Марко Рубио рассказал, возможна ли его встреча с Зеленским

Госсекретарь США участвует в переговорах с Украиной в Саудовской Аравии. Впрочем, украинская команда не будет представлена Зеленским. Поэтому Рубио спросили, встретится ли он с Зеленским в ближайшее время.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Рубио 10 марта.

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Встретятся ли Зеленский и Рубио

Марко Рубио дал четкий ответ.

Я не думаю, что Зеленский будет частью наших встреч. Наши встречи проходят с делегацией, которую они прислали, – их советником по национальной безопасности, министром обороны и министром иностранных дел.

Он не исключил возможность встречи с Зеленским впоследствии, но дал понять, что это не произойдет 11 марта.

Заметьте! Слова Рубио прозвучали 10 марта. Позже стало известно, что Зеленский уехал обратно в Украину после встречи с наследным принцем Саудовской Аравии. А его команда осталась для переговоров с американцами.

Другие заявления Рубио

Относительно паузы в военной помощи госсекретарь сказал, что Киев якобы получает разведывательные данные. Но переговоры в Джидде станут ключевым для возобновления помощи в полном объеме.

"Мы должны понять позицию Украины и просто иметь общее представление о том, на какие уступки они готовы пойти, потому что вы не достигнете прекращения огня и этой войны, если обе стороны не пойдут на уступки. (...) Обе стороны должны прийти к пониманию того, что нет военного решения этой ситуации", – высказался Рубио о мирных переговорах Украины и России.

Наконец, он считает, что делегация США должна уехать из Саудовской Аравии с "сильным ощущением того, что Украина готова сделать сложные вещи".

"Я надеюсь, что все пройдет хорошо. Я имею в виду, что важный момент на этой встрече заключается в том, чтобы четко определить намерения украинцев, их желание, как они неоднократно публично заявляли, достичь точки, где мир возможен. И тогда нам придется определить, насколько они далеки от российской позиции, которой мы тоже пока не знаем", – завершил государственный секретарь США.

Иностранные СМИ также пишут, что США возлагают большие надежды на встречу в Джидде.