Будет ли вести переговоры с Путиным: Мерц дал откровенный ответ

10 мая в Киев прибыли лидеры Германии, Польши, Великобритании и Франции для встреч в рамках "коалиции желающих". Фридрих Мерц не исключил своего разговора с Владимиром Путиным.

Во время визита в Киев Мерц дал интервью BILD. Он подчеркнул, что вместе с другими лидерами прибыл в украинскую столицу с четким мессенджем: Запад поддерживает Украину, а также согласовал свои действия с США, передает 24 Канал.

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Что сказал Мерц

Немецкий канцлер отметил, что европейские лидеры совместно с США требуют 30-дневного полного прекращения огня, за время которого должны быть подготовлены мирные переговоры.

Украина давно дала согласие на полное перемирие. "Теперь мяч на поле Путина. Путин должен дать ответ на это предложение", – добавил политик.

Мерц отметил, что если после 11 мая не удастся достичь договоренности о 30-дневном перемирии, ЕС, Великобритания и США договорились вместе усилить давление на Россию.

В таком случае санкции будут значительно усилены, и Украина и в дальнейшем получит мощную помощь – политическую, финансовую, но также и военную,

– сказал канцлер.

Он уверен, что Трамп присоединится к санкционному давлению на Путина, потому что "теряет терпение".

Немецкий канцлер подчеркнул, что европейские союзники и США достигли "неожиданно высокого уровня согласия в оценке того, что нам теперь следует делать вместе".

Прямой разговор с Путиным Мерц не исключает категорически. "Если появится такая потребность, если это может помочь остановить эту войну, я готов на многое. Но прежде всего мы должны увидеть, достигнем ли мы в этот уикенд цели установить перемирие", – сказал он.