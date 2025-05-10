Полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон рассказал 24 Каналу, что у Путина очень тесный круг друзей и советников, но его окружают и настоящие хищники, сторонники радикальных действий в политике. Эти люди считают, что сейчас перемирие с Украиной будет настоящим поражением для России.

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Почему Путин не идет на переговоры

Хэмиш де Бреттон-Гордон заметил, что Путин оказался в центре наиболее неблагоприятных условий для России, учитывая то, что российская экономика и военная промышленность потеряла очень много. Однако оккупантам все же удается как-то поддерживать страну на плаву, но неизвестно, как долго это еще продлится.

Путин понимает, если согласится на мирное соглашение, то это все может стать концом для него, ведь жестко настроенная часть его окружения никогда не простит ему этого,

– предположил он.

Именно такая вероятность, возможно, обостряет волнение кремлевского диктатора и оттягивает его решение идти на переговоры.

Что грозит Путину

По мнению полковника армии Великобритании в отставке, радикально настроенное окружение Путина уже давно отстранило бы его от власти, если бы считало, что диктатор ведет Россию в неправильном направлении.

Путин оказался в сложной ситуации, имея страну, которая понесла огромные потери. Он знает, если примет неправильное решение, то это будет его конец, но им, вероятно, движет другое, ведь он стремится сделать Россию великой,

– подчеркнул Гэмиш де Бреттон-Гордон.

Несмотря на это, кремлевский диктатор может запомниться историкам, как один из худших российских лидеров, а не наоборот.

Стоит добавить, что представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии американскому телеканалу заявил, что Путин якобы прилагает максимум усилий для завершения войны. По его словам, Киев якобы не готов к диалогу, а прекращение поставок западного оружия является одним из условий для прекращения огня. Эти заявления прозвучали на фоне осторожного оптимизма некоторых европейских лидеров относительно возможности мирных инициатив.